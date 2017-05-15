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В заключительном матче ЧМ-2017 по хоккею Беларусь победила норвежцев

16.05.2017 15:17 — Разное | Ежедневник  
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В заключительном матче ЧМ-2017 по хоккею Беларусь победила норвежцев

Имея преимущество в два дня отдыха, сборная Беларуси с трудом смогла переиграть накануне встречавшихся с канадцами норвежских хоккеистов – 4:3.

Первыми счет в игре, которая уже ничего не значила для обоих соперников (обе сборные заканчивают выступление),  на 26-й минуте открыла Беларусь. Отличился Лисовец – 1:0. На 35-й минуте Сервик, однако, реализовал большинство, отправив шайбу в ворота Карнаухова – 1:1. Практически сразу же бросок Кулакова опять вывел нашу сборную вперед – 2:1.

Но в третьем периоде норвежцы прибавили обороты и в его начале на 41-й и 43-й минутах забросили еще две шайбы в ворота сборной Беларуси. Отличились  Райхенбург и Холес.

Когда, казалась, ничто не избавит белорусов от очередного, седьмого по счету, поражения, дело в свои руки взял защитник Шинкевич. На 55-й минуте он сделал счет 3:3. На 57-й минуте точку в игре поставил еще один защитник Лисовец, сделавший дубль.

Таким образом, Беларусь набрала 7 очков и заняла седьмое место в своей группе.  Кроме норвежцев, наша сборная оказалась сильнее словенцев, а также набрала одно очко в проигранном по буллитам  матче с французами.              

 
 
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Имея преимущество в два дня отдыха, сборная Беларуси с трудом смогла переиграть накануне встречавшихся с канадцами норвежских хоккеистов – 4:3.

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