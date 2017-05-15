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Silver Screen Cinemas в ARENAcity проведет показы Чемпионата мира по хоккею
С 5 по 21 мая
Все игры будут выводиться на экран при помощи проекторов HD-качества.
Кстати, в кинотеатре работает зона самообслуживания, в которой можно приобрести пиво, начос, попкорн, колу, кофе и другое. Приносить свою еду и алкоголь запрещено.
Стоимость входного билета: 8 рублей. Доступны скидки Red Carpet Club.
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С 5 по 21 мая Чемпионат мира по хоккею с шайбой в третий раз пройдет в двух странах - во Франции и Германии.
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