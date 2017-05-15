Silver Screen Cinemas в ARENAcity проведет показы Чемпионата мира по хоккею

С 5 по 21 мая Чемпионат мира по хоккею с шайбой в третий раз пройдет в двух странах — во Франции и Германии. Избранные трансляции можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре Silver Screen Cinemas в ТРЦ ARENAcity.



Фото: Reuters

Все игры будут выводиться на экран при помощи проекторов HD-качества.

Кстати, в кинотеатре работает зона самообслуживания, в которой можно приобрести пиво, начос, попкорн, колу, кофе и другое. Приносить свою еду и алкоголь запрещено.

Расписание показов: 16 мая — в 17:00 матч «Россия — США»

20 мая — в 16:00 Полуфинал 1

20 мая — в 20:10 Полуфинал 2

21 мая — в 17:00 Матч за 3-е место

21 мая — в 21:30 Финал

Стоимость входного билета: 8 рублей. Доступны скидки Red Carpet Club.

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Место проведения: кинотеатр Silver Screen в ТРЦ ARENAcity, пр-т Победителей, 84, 2 этаж.