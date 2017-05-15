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Silver Screen Cinemas в ARENAcity проведет показы Чемпионата мира по хоккею

16.05.2017 15:35 — Разное | Tut.by  
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С 5 по 21 мая Чемпионат мира по хоккею с шайбой в третий раз пройдет в двух странах — во Франции и Германии. Избранные трансляции можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре Silver Screen Cinemas в ТРЦ ARENAcity.


Фото: Reuters

Все игры будут выводиться на экран при помощи проекторов HD-качества.

Кстати, в кинотеатре работает зона самообслуживания, в которой можно приобрести пиво, начос, попкорн, колу, кофе и другое. Приносить свою еду и алкоголь запрещено.

Расписание показов:

16 мая — в 17:00 матч «Россия — США»
20 мая — в 16:00 Полуфинал 1
20 мая — в 20:10 Полуфинал 2
21 мая — в 17:00 Матч за 3-е место
21 мая — в 21:30 Финал

Стоимость входного билета: 8 рублей. Доступны скидки Red Carpet Club.

Купить билет
Место проведения: кинотеатр Silver Screen в ТРЦ ARENAcity, пр-т Победителей, 84, 2 этаж.

 
 
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С 5 по 21 мая Чемпионат мира по хоккею с шайбой в третий раз пройдет в двух странах - во Франции и Германии.

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