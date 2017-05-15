Вышинский: отношение к санкциям не паническое, а ироническое /

Президент Украины Петр Порошенко во вторник своим указом расширил санкции в отношении российских компаний и физических лиц. В числе прочих, под запрет в Украине попали ряд российских средств массовой информации — МИА "Россия сегодня", телеканалы "Звезда", ТВЦ, НТВ плюс, РенТВ, РБК, а также популярные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и Mail.ru .

Украинский журналист Кирилл Вышинский прокомментировал радио Sputnik Беларусь ситуацию с запретом российских СМИ и соцсетей в Украине. По словам журналиста, на данный момент есть только один документ — указ президента, который вводит в действие санкционный список, предложенный 28 апреля Советом по национальной безопасности и обороны Украины. В списке — большой перечень как физических, так и юридических лиц. При этом пока нет ясности с тем, как будет реализован механизм применения санкций к СМИ и социальным сетям.



© Sputnik Константин Чалабов Киев ввел санкции против российских СМИ

"Документ только один, этот документ рамочный. Поскольку санкции носят и финансовый, и технический, и организационный характер, кабинет министров Украины, Национальный банк и СБУ заявили, что они будут разрабатывать механизм реализации этого указа президента. То есть, механизма на сегодняшний день в Украине нет, поэтому как это будет происходить технически, непонятно", — сказал Вышинский.

При этом, по словам журналиста, есть экспертные мнения о том, что технически заблокировать социальные сети невозможно. До сегодняшнего дня не существовало практики физического запрета каких-либо интернет-ресурсов в Украине.

На данный момент все перечисленные интернет-СМИ и социальные сети продолжают работать, их интернет-сайты доступны. По реализации указа пока вопросов больше, чем ответов, констатировал Вышинский.

В том, что касается телеканалов, украинские пользователи уже более года не могут через кабельные сети получать доступ к указанным российским каналам, рассказал журналист.

"Их исключили из всех кабельных пакетов уже более года назад. Это решение уже было принято, им уже был ограничен доступ и предоставление телекоммуникационных услуг на территории Украины. Поэтому что имеется ввиду в указе, понять пока невозможно", — сказал собеседник.

В то же время, по некоторым опросам, от 7 до 10% населения Украины могли смотреть указанные каналы через спутниковые системы, но как государство будет бороться со спутниковыми системами, будут ли срезать установленные на фасадах домов тарелки, также пока не определено.

"Если оценивать этот шаг в политической плоскости, то речь идет о том, что украинская власть всеми способами старается "законопатить" украинское информационное пространство, лишив доступа в него альтернативных точек зрения", — сказал Вышинский.

Указ президента о санкциях вызвал резонанс по социальным сетям, но отношение к этому событию не паническое, а, скорее, ироническое, поскольку пока никто не понимает, как это можно реализовать, сказал Вышинский.

Комментарий украинского журналиста Кирилла Вышинского о введении санкций против российских СМИ и социальных сетей в Украине слушайте на радио Sputnik Беларусь.