МИНСК, 16 мая – Sputnik. Акция "Ночь музеев" пройдет в Минске 20 мая, каждый столичный музей традиционно подготовил необычные мероприятия, которые должны привлечь посетителей.



© Sputnik Евгений Халдей Директор музея военной истории: у Беларуси есть свое Знамя Победы

Возможно, посетив музей ночью, людям захочется заглянуть в него и днем на классическую экспозицию. Sputnik собрал самые необыкновенные акции, которые анонсировали белорусские музеи.

Игра в классики в Национальном художественном

В текущем году создать особую атмосферу вокруг произведений искусства организаторам поможет роман аргентинского постмодерниста Хулио Кортасара "Игра в классики". Название книги было взято в качестве темы мероприятия "Игра в классики, или Отказ от строгой геометрии".

По замыслу кураторов, гости смогут сами выбрать схему посещения музея, подобно выбору своего пути при чтении "Игры в классики".

"Во все тяжкие" с музеем науки "Квантум"

Минчане смогут поучаствовать в ночных краш-тестах предметов, замороженных в жидком азоте, пройти испытание гравитацией и проверить себя на "сыворотке правды".

В специальной лаборатории, которая будет работать 20 мая с 19:00 до полуночи, пройдут краш-тесты. Во время опытов предметы заморозят в жидком азоте при температуре –196,6°С, после чего посетители смогут их разбить.

Встречать гостей будут персонажи из сериала "Во все тяжкие". Кстати, здесь можно будет даже попробовать "сыворотку правды".



© Фото: музей "Квантум" Опыты в музее "Квантум"

"Большая медведица" в Национальном историческом

Музей проводит ночь под знаком Большой медведицы. У посетителей будет возможность увидеть торговлю в ином свете и раскрыть ее самые темные и тайные стороны. Но у Национального исторического музея много филиалов, и в каждом – своя программа.

Так, в Доме-музее I съезда РСДРП пройдет "Ночь конспирации". Музей истории театральной и музыкальной культуры проводит танцевальный марафон, раскрывает секреты театральной гримерной и организует игру в "Мафию". Можно будет даже посмотреть видеопоказ спектакля Джузеппе Верди "Травиата". Музей истории белорусского кино проводит конкурс-дефиле модельеров на тему кинематографа. Гостиная Владислава Голубка устраивает мастер-классы по акварельной живописи, мягкой игрушке, полимерной глине, прядению и ткачеству, показ "Батлейки". Музей природы и экологии – выставку "Живые драконы", где можно будет сделать фото с питоном и вараном, там же – аттракцион "Ящик загадок природы", фито-бар, эко-тату, мастер-классы, фотозоны и конкурсы.

Вафельная ночь в музее мороженого

В музее "Белый полюс" пройдет очень вкусная ночь, ее тема – вафли, которые готовили в детстве в домашних вафельницах. Именно такая вафля была взята за основу стаканчика в пломбире "Белый полюс". Пять хозяек поделятся со всеми посетителями своими секретными рецептами и угостят вафельными трубочками.

Бесплатная ночь в музее Коласа

Здесь решили не брать денег за вход. Сам Якуб Колас всегда был гостеприимным, потому и устроители "Ночи музеев" решили последовать его примеру. Здесь будет театрализованная программа, традиционные белорусскими угощениями и возможность погрузиться в атмосферу жизни семьи Мицкевичей.

Механика мифа в музее Азгура

Как обычно, музей Заира Азгура предлагает нетривиальную программу. В ней: открытие выставки скульптуры Галины Горовой "Мыслеформы" мифология в изложении теоретиков и практиков, живущих в пространстве собственного мифа, разные точки зрения о происхождении, функции и актуальности мифологического мышления, погружение в глубины первобытного неразделимого бессознательного и сознательного, мифологического и рационального, эстетического и интеллектуального в интерпретациях понятия мифа художниками и музыкантами. Вот такая ночь с философским подтекстом.