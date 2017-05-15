ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночь музеев: в гости к Коласу, или "Во все тяжкие"

16.05.2017 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Акция "Ночь музеев" пройдет в Минске 20 мая, каждый столичный музей традиционно подготовил необычные мероприятия, которые должны привлечь посетителей.

Ночь музеев: в гости к Коласу, или "Во все тяжкие"
© Sputnik Евгений Халдей
Директор музея военной истории: у Беларуси есть свое Знамя Победы

Возможно, посетив музей ночью, людям  захочется заглянуть в него и днем на классическую экспозицию. Sputnik собрал самые необыкновенные акции, которые анонсировали белорусские музеи.

Игра в классики в Национальном художественном

В текущем году создать особую атмосферу вокруг произведений искусства организаторам поможет роман аргентинского постмодерниста Хулио Кортасара "Игра в классики". Название книги было взято в качестве темы мероприятия "Игра в классики, или Отказ от строгой геометрии".

По замыслу кураторов, гости смогут сами выбрать схему посещения музея, подобно выбору своего пути при чтении "Игры в классики".

"Во все тяжкие" с музеем науки "Квантум"

Минчане смогут поучаствовать в ночных краш-тестах предметов, замороженных в жидком азоте, пройти испытание гравитацией и проверить себя на "сыворотке правды". 

В специальной лаборатории, которая будет работать 20 мая с 19:00 до полуночи, пройдут краш-тесты. Во время опытов предметы заморозят в жидком азоте при температуре –196,6°С, после чего посетители смогут их разбить.

Встречать гостей будут персонажи из сериала "Во все тяжкие". Кстати, здесь можно будет даже попробовать "сыворотку правды".

Ночь музеев: в гости к Коласу, или "Во все тяжкие"
© Фото: музей "Квантум"
Опыты в музее "Квантум"

"Большая медведица" в Национальном историческом 

Музей проводит ночь под знаком Большой медведицы. У посетителей будет возможность увидеть торговлю в ином свете и раскрыть ее самые темные и тайные стороны. Но у Национального исторического музея много филиалов, и в каждом – своя программа.

Так, в Доме-музее I съезда РСДРП пройдет "Ночь конспирации". Музей истории театральной и музыкальной культуры проводит танцевальный марафон, раскрывает секреты театральной гримерной и организует игру в "Мафию". Можно будет даже посмотреть видеопоказ спектакля Джузеппе Верди "Травиата". Музей истории белорусского кино проводит конкурс-дефиле модельеров на тему кинематографа. Гостиная Владислава Голубка устраивает мастер-классы по акварельной живописи, мягкой игрушке, полимерной глине, прядению и ткачеству, показ "Батлейки". Музей природы и экологии – выставку "Живые драконы", где можно будет сделать фото с питоном и вараном, там же – аттракцион "Ящик загадок природы", фито-бар, эко-тату, мастер-классы, фотозоны и конкурсы.

Вафельная ночь в музее мороженого

В музее "Белый полюс" пройдет очень вкусная ночь, ее тема – вафли, которые готовили в детстве в домашних вафельницах. Именно такая вафля была взята за основу стаканчика в пломбире "Белый полюс". Пять хозяек поделятся со всеми посетителями своими секретными рецептами и угостят вафельными трубочками.

Бесплатная ночь в музее Коласа

Здесь решили не брать денег за вход. Сам Якуб Колас всегда был гостеприимным, потому и устроители "Ночи музеев" решили последовать его примеру. Здесь будет театрализованная программа, традиционные белорусскими угощениями и возможность погрузиться в атмосферу жизни семьи Мицкевичей.

Механика мифа в музее Азгура

Как обычно, музей Заира Азгура предлагает нетривиальную программу. В ней: открытие выставки скульптуры Галины Горовой "Мыслеформы" мифология в изложении теоретиков и практиков, живущих в пространстве собственного мифа, разные точки зрения о происхождении, функции и актуальности мифологического мышления, погружение в глубины первобытного неразделимого бессознательного и сознательного, мифологического и рационального, эстетического и интеллектуального в интерпретациях понятия мифа художниками и музыкантами. Вот такая ночь с философским подтекстом.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минские музеи к ежегодной акции "Ночь музеев" подготовили для зрителей много непривычного.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Silver Screen Cinemas в ARENAcity проведет показы Чемпионата мира по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика