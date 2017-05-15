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В Азербайджане введены ограничения на употребление табачных изделий
Фото из архива
Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на состоявшемся 16 мая пленарном заседании принял закон "Об ограничении использования табачных изделий", сообщает
Законопроект конкретизирует места, где курение сигарет запрещено. В частности, это образовательные учреждения, места проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий, торговые объекты, рестораны, кафе, бары и другие объекты общественного питания, гостиницы, учреждения здравоохранения, реабилитационные центры, санатории, курорты, социальные объекты, театры и кинотеатры, выставки, читальные залы, библиотеки, музеи и другие культурные учреждения, подземные и наземные переходы, автобусы (в том числе междугородние и международные) и такси, вестибюли, переходы и платформы, вагоны метро, воздушный, железнодорожный, морской и речной транспорт, автобусные остановки, вокзалы, речные и морские порты, аэропорты, таксофоны, лифты, общие площадки многоквартирных зданий, заправочные станции, здания и предприятия, где хранятся быстровоспламеняющиеся вещества, детские площадки, пляжи, рабочие места организаций, предприятий и управлений вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности.
При этом работодатели могут выделить для курения отдельные места, в остальных частях офиса или предприятия должен быть знак или надпись с предупреждением о запрете курения. Места, выделенные для курения, должны быть оснащены в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм.
Согласно проекту закона, для защиты окружающей среды и предотвращения заболеваний, вызванных курением табака, соответствующий орган исполнительной власти сможет запрещать на отдельных участках, в зданиях и объектах курение табака, менять налоговую и ценовую политику для снижения спроса на табачные изделия, запрещать или ограничивать продажу и рекламу табака и т.д.
В настоящее время потребление табака регулируется законом "О табаке и табачных изделиях". Новый закон, также как и предыдущий нормативный документ, предусматривает запрет на бесплатное распространение табачных изделий и их образцов, использование табака в качестве приза в лотереях, конкурсах, спортивных состязаниях, играх, а также проведение игр, связанных с продажей или использованием табака, в том числе сбором упаковок для сигарет и их отдельных частей.
Законопроект запрещает вещание детских радиопрограмм, фильмов и телепередач, показ спектаклей, где открыто демонстрируется курение табака и табачных изделий. В случае со спектаклями, радиопрограммами, фильмами и телепередачами для взрослой аудитории демонстрация употребления табака должна сопровождаться социальной рекламой о вреде курения.-0-
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Законопроект запрещает вещание детских радиопрограмм, фильмов и телепередач, показ спектаклей, где открыто демонстрируется курение табака и табачных изделий.
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