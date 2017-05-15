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Кэти Перри выпустила каннибальский клип: девушку варят в котле и готовят в духовке
На днях американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Bon Appétit, который к моменту написания новости уже посмотрело 32 миллиона зрителей. В видео исполнительницу засыпают мукой, отваривают в котле и готовят в духовке. Спойлер для тех, кто морщится: все выглядит эстетично.
Также с видео Перри анонсировала дату релиза своего четвертого альбома. Пластинка будет называться Witness и появится уже 9 июня. А в сентябре поклонникам стоит ждать гастрольный тур в поддержку альбома. Города, правда, пока не анонсированы.
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На днях американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Bon Appétit, который к моменту написания новости уже посмотрело 32 миллиона зрителей.
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