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Кэти Перри выпустила каннибальский клип: девушку варят в котле и готовят в духовке

16.05.2017 15:42 — Разное | Tut.by  
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На днях американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Bon Appétit, который к моменту написания новости уже посмотрело 32 миллиона зрителей. В видео исполнительницу засыпают мукой, отваривают в котле и готовят в духовке. Спойлер для тех, кто морщится: все выглядит эстетично.

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Также с видео Перри анонсировала дату релиза своего четвертого альбома. Пластинка будет называться Witness и появится уже 9 июня. А в сентябре поклонникам стоит ждать гастрольный тур в поддержку альбома. Города, правда, пока не анонсированы.

 
 
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На днях американская певица Кэти Перри выпустила клип на песню Bon Appétit, который к моменту написания новости уже посмотрело 32 миллиона зрителей.

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