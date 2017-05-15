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Трамп заявил о желании помочь России в борьбе с ИГ

16.05.2017 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Дональд Трамп заявил о желании помочь России сделать большой шаг вперед в борьбе с терроризмом.

"Как президент, я хотел поделиться с Россией (на что я имею право) фактами о… терроризме и безопасности авиаперелетов. Во-первых, из гуманистических соображения, во вторых, я хотел бы помочь России сделать большой шаг вперед в борьбе с ИГИЛ и терроризмом", — написал Трамп.

Таким образом он прокомментировал заявление американских СМИ о том, что президент США на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым мог разгласить секретную информацию. Белый дом назвал статьи ложными, но СМИ и оппозиция в лице демократов обрушились на Трампа с критикой.

Между тем, сенатор-республиканец Джон Маккейн подтвердил, что Трамп имеет право делиться даже секретной информацией, хоть и отметил — он хотел бы, чтобы президент этого не делал.

"Мы, конечно, не хотим, чтобы какой бы то ни было президент давал утечки секретной информации, но у президента есть на это право", — констатировал Маккейн.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент США в своем твиттер-аккаунте написал, что хочет помочь России бороться с терроризмом.

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