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Трамп заявил о желании помочь России в борьбе с ИГ
16.05.2017 16:15 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 мая — Sputnik. Дональд Трамп заявил о желании помочь России сделать большой шаг вперед в борьбе с терроризмом.
"Как президент, я хотел поделиться с Россией (на что я имею право) фактами о… терроризме и безопасности авиаперелетов. Во-первых, из гуманистических соображения, во вторых, я хотел бы помочь России сделать большой шаг вперед в борьбе с ИГИЛ и терроризмом", — написал Трамп.
Таким образом он прокомментировал заявление
Между тем, сенатор-республиканец Джон Маккейн подтвердил, что Трамп имеет право делиться даже секретной информацией, хоть и отметил — он хотел бы, чтобы президент этого не делал.
"Мы, конечно, не хотим, чтобы какой бы то ни было президент давал утечки секретной информации, но у президента есть на это право", — констатировал Маккейн.
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Президент США в своем твиттер-аккаунте написал, что хочет помочь России бороться с терроризмом.
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