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СЭЗ "Гродноинвест" планирует стать партнером Европейско-Азиатского экономического кластера

16.05.2017 16:17 — Разное | БелТА  
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16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. СЭЗ "Гродноинвест" собирается стать партнером Европейско-Азиатского экономического кластера, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Тема участия в проекте по созданию кластера обсуждалась во время визита в администрацию СЭЗ главы Европейско-Азиатского фонда бизнес-образования (EAFBE) Гжегожа Цалика, который выступает основателем этой структуры.

Кластер с центральным офисом в Польше предполагает сотрудничество бизнеса, предприятий, органов госуправления, представителей науки для реализации совместных проектов, инвестирования, развития внешнеэкономических связей с ориентиром на связь с проектами Экономического пояса Шелкового пути. "Среди его участников будут представители из Польши, Беларуси, Казахстана и Китая. СЭЗ "Гродноинвест" и ее предприятия-резиденты выразили намерения также участвовать в кластере", - пояснил заместитель главы свободной экономической зоны Дмитрий Рожков.

Между "Гродноинвест" и Европейско-Азиатским фондом бизнес-образования достигнута договоренность о сотрудничестве, прежде всего обсуждались идеи взаимодействия в промышленности и логистике, а также в целом развитие белорусско-польско-китайских деловых отношений.

"Польская сторона заинтересована сотрудничать с нами, что подтверждают и другие договоренности, например, о взаимодействии "Гродноинвест" с Подлясским воеводством. Это связано во многом с желанием Польши стать одним из основных европейских партнеров в проектах азиатского вектора. Польские партнеры готовы искать стратегического инвестора для инвестирования не только в проекты на своей территории, но и сопредельных государств - особенно на приграничных территориях. Для них это открывает новые преимущества, позволит обеспечить загрузку строящейся инфраструктуры, для нас это также выгодно", - отметили в администрации СЭЗ.

Европейско-Азиатский фонд бизнес-образования действует в Польше более 10 лет. Его цель - стать связующим звеном польских и китайских сфер культуры, образования и бизнеса. Фонд оказывает образовательные, консультационные услуги бизнесу двух стран, занимается организацией конгрессов и конференций, финансирует научные и образовательные стипендии.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Тема участия в проекте по созданию кластера обсуждалась во время визита в администрацию СЭЗ главы Европейско-Азиатского фонда бизнес-образования (EAFBE) Гжегожа...

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