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Национальный павильон Азербайджана представлен на 57-й Венецианской биеннале

16.05.2017 16:14 — Разное | БелТА  
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Национальный павильон Азербайджана представлен на 57-й Венецианской биеннале

Азербайджан участвует в Международной выставке искусств - 57-й Венецианской биеннале. Об этом информирует агентство Trend.

Концепция выставки, представленной в одном из самых многолюдных мест Венеции - Дворце Lezze XIV века в Кампо Санто-Стефано, отражает существующее в Азербайджане культурное разнообразие путем художественной интерпретации. Авторы представляют искусство, возникшее в Азербайджане из синтеза традиционного аналогового и современного цифрового искусства.

Венецианская биеннале считается одной из самых престижных выставок мира в сфере современного искусства. Азербайджан с 2007 года участвует в этой международной выставке и в этом году в шестой раз представлен на Венецианской биеннале. Павильон Азербайджана в Венеции будет открыт до 26 ноября.-0-

 
 
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Концепция выставки, представленной в одном из самых многолюдных мест Венеции - Дворце Lezze XIV века в Кампо Санто-Стефано, отражает существующее в Азербайджане...

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