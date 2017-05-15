Национальный павильон Азербайджана представлен на 57-й Венецианской биеннале

Азербайджан участвует в Международной выставке искусств - 57-й Венецианской биеннале. Об этом информирует агентство Trend .

Концепция выставки, представленной в одном из самых многолюдных мест Венеции - Дворце Lezze XIV века в Кампо Санто-Стефано, отражает существующее в Азербайджане культурное разнообразие путем художественной интерпретации. Авторы представляют искусство, возникшее в Азербайджане из синтеза традиционного аналогового и современного цифрового искусства.

Венецианская биеннале считается одной из самых престижных выставок мира в сфере современного искусства. Азербайджан с 2007 года участвует в этой международной выставке и в этом году в шестой раз представлен на Венецианской биеннале. Павильон Азербайджана в Венеции будет открыт до 26 ноября.-0-