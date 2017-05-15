В Минске мужчина угнал автомобиль, чтобы покатать подругу

В Минске сотрудники ГАИ задержали мужчину, который угнал автомобиль, чтобы покатать подругу. Об этом сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Минска Наталья Оскирко.

Как рассказали в милиции, 30-летний минчанин, возвращаясь с работы домой, решил сделать подарок своей возлюбленной — покатать на автомобиле. Мужчина прошелся вдоль дороги по улице Кунцевщина и нашел незапертые «жигули». Он завел автомобиль и поехал с девушкой кататься. Когда они возвращались обратно на парковку, автомобиль остановили сотрудники ГАИ. Мужчину задержали и доставили в милицию для разбирательства.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК Республики Беларусь (Угон транспортного средства). Ему грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.