ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Следователи Минской области установили подозреваемого в смертельном разбое

16.05.2017 16:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минской области обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

УСК по Минской области расследует уголовное дело почти трехлетней давности о совершении особо тяжкого преступления. "В августе 2014 года в деревне Якшицы Березинского района местными жителями был обнаружен в собственном доме труп хозяина. Пенсионер, не имеющий близких родственников, проживал один на окраине деревни и вел замкнутый образ жизни. Следователи установили, что смерть имела насильственный характер. На теле были обнаружены множественные повреждения", - рассказала Татьяна Белоног.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего не прекращались. В результате правоохранители получили сведения, позволившие изобличить причастного к совершению преступления. "Расследование установило, что накануне в доме потерпевшего находился 37-летний ранее неоднократно судимый уроженец Минской области. Мужчина знал, что у хозяина есть деньги, и требовал передать ему Br7 тыс. После отказа стал угрожать и причинил пенсионеру тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался", - уточнила Татьяна Белоног.

Сейчас фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УСК по Минской области расследует уголовное дело почти трехлетней давности о совершении особо тяжкого преступления.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликованы первые кадры обрушения подъезда в Волгограде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика