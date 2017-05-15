Следователи Минской области установили подозреваемого в смертельном разбое

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Минской области обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

УСК по Минской области расследует уголовное дело почти трехлетней давности о совершении особо тяжкого преступления. "В августе 2014 года в деревне Якшицы Березинского района местными жителями был обнаружен в собственном доме труп хозяина. Пенсионер, не имеющий близких родственников, проживал один на окраине деревни и вел замкнутый образ жизни. Следователи установили, что смерть имела насильственный характер. На теле были обнаружены множественные повреждения", - рассказала Татьяна Белоног.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего не прекращались. В результате правоохранители получили сведения, позволившие изобличить причастного к совершению преступления. "Расследование установило, что накануне в доме потерпевшего находился 37-летний ранее неоднократно судимый уроженец Минской области. Мужчина знал, что у хозяина есть деньги, и требовал передать ему Br7 тыс. После отказа стал угрожать и причинил пенсионеру тяжкие телесные повреждения, от которых тот скончался", - уточнила Татьяна Белоног.

Сейчас фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-