Опубликованы первые кадры обрушения подъезда в Волгограде

Обрушение произошло во вторник днем на Университетском проспекте — средняя часть четырехэтажки рухнула. По предварительным данным, в результате погибли не менее трех человек, 11 получили ранения.



© Sputnik Максим Богодвид Подъезд жилого дома обрушился в Волгограде из-за взрыва газа

По информации очевидцев, перед взрывом в доме был сильный запах газа. В это время в здании производились ремонтно-строительные работы. Экстренные службы предполагают, что утечка газа и стала причиной взрыва.

Жильцы дома эвакуированы, на месте происшествия развернут оперативный штаб, ведутся разборы завалов.