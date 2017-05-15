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Опубликованы первые кадры обрушения подъезда в Волгограде

16.05.2017 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Обрушение произошло во вторник днем на Университетском проспекте — средняя часть четырехэтажки рухнула. По предварительным данным, в результате погибли не менее трех человек, 11 получили ранения.

Опубликованы первые кадры обрушения подъезда в Волгограде
© Sputnik Максим Богодвид
Подъезд жилого дома обрушился в Волгограде из-за взрыва газа

По информации очевидцев, перед взрывом в доме был сильный запах газа. В это время в здании производились ремонтно-строительные работы. Экстренные службы предполагают, что утечка газа и стала причиной взрыва.

Жильцы дома эвакуированы, на месте происшествия развернут оперативный штаб, ведутся разборы завалов.

 
 
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Часть жилого многоэтажного дома обрушилась в результате взрыва газа в Волгограде. Смотрите первые кадры с места инцидента.

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