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Опубликованы первые кадры обрушения подъезда в Волгограде
16.05.2017 16:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Обрушение произошло во вторник днем на Университетском проспекте — средняя часть четырехэтажки рухнула. По предварительным данным, в результате погибли не менее трех человек, 11 получили ранения.
© Sputnik Максим Богодвид
По информации очевидцев, перед взрывом в доме был сильный запах газа. В это время в здании производились ремонтно-строительные работы. Экстренные службы предполагают, что утечка газа и стала причиной взрыва.
Жильцы дома эвакуированы, на месте происшествия развернут оперативный штаб, ведутся разборы завалов.
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Часть жилого многоэтажного дома обрушилась в результате взрыва газа в Волгограде. Смотрите первые кадры с места инцидента.
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