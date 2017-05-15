Институт культуры присоединили к университету





Институт культуры Беларуси будет присоединен к УО ”Белорусский государственный университет культуры и искусств“.

Как сообщила пресс-служба Совмина, правительство согласовало Министерству культуры реорганизацию учреждения образования ”Белорусский государственный университет культуры и искусств“ путем присоединения к нему государственного учреждения образования ”Институт культуры Беларуси“.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совета министров от 15.05.2017 г.№354.

Министерству культуры поручено в трехмесячный срок принять меры по реализации настоящего постановления.

Основные пункты документа вступают в силу после его официального опубликования.