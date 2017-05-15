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Лукашенко назначил себе нового «старого» помощника
Александр Лукашенко уволил своим указом Николая Корбута с одной должности, чтобы перевести на аналогичную.
Как сообщается на Национальном правовом портале, согласно указу №146 от 2 мая, Николай Корбут освобожден от должности помощника президента и назначен помощником президента по общим вопросам.
Напомним, что ранее президент заявлял о необходимости оптимизации своей администрации. Об этом Александр Лукашенко заявил
При этом численность работников планировало сократить до 118 человек, из которых 108 - государственные служащие.
Николай Корбут занимал пост министра финансов Беларуси с 1997 по 2008 годы.
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Александр Лукашенко уволил своим указом Николая Корбута с одной должности, чтобы перевести на аналогичную.
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