ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил себе нового «старого» помощника

16.05.2017 16:44 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко уволил своим указом Николая Корбута с одной должности, чтобы перевести на аналогичную.

Как сообщается на Национальном правовом портале, согласно указу №146 от 2 мая, Николай Корбут освобожден от должности помощника президента и назначен помощником президента по общим вопросам. 

Напомним, что ранее президент заявлял о необходимости оптимизации своей администрации. Об этом Александр Лукашенко заявил 6 февраля на совещании. Указ№40 «Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь» был подписан 13 февраля и согласно документу, штат администрации будет сокращен на 30%. При этом был реформирован институт помощников президента: было введено две новые должности помощников по вопросам законодательной и судебной деятельности и по вопросам развития финансово-кредитной системы.

При этом численность работников планировало сократить до 118 человек, из которых 108 - государственные служащие.

Николай Корбут занимал пост министра финансов Беларуси с 1997 по 2008 годы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко уволил своим указом Николая Корбута с одной должности, чтобы перевести на аналогичную.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи Минской области установили подозреваемого в смертельном разбое
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика