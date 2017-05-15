Лукашенко назначил себе нового «старого» помощника

Александр Лукашенко уволил своим указом Николая Корбута с одной должности, чтобы перевести на аналогичную.

Как сообщается на Национальном правовом портале, согласно указу №146 от 2 мая, Николай Корбут освобожден от должности помощника президента и назначен помощником президента по общим вопросам.

Напомним, что ранее президент заявлял о необходимости оптимизации своей администрации. Об этом Александр Лукашенко заявил 6 февраля на совещании. Указ№40 «Об оптимизации Администрации президента Республики Беларусь» был подписан 13 февраля и согласно документу, штат администрации будет сокращен на 30%. При этом был реформирован институт помощников президента: было введено две новые должности помощников по вопросам законодательной и судебной деятельности и по вопросам развития финансово-кредитной системы.

При этом численность работников планировало сократить до 118 человек, из которых 108 - государственные служащие.

Николай Корбут занимал пост министра финансов Беларуси с 1997 по 2008 годы.