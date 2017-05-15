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Видеофакт: лось бегал по улицам Мозыря

16.05.2017 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Животное было замечено в городе накануне утром на улице Малинина в районном центре. Лось на большой скорости пронесся по дворам жилых домов и убежал в сторону леса.

Видеофакт: лось бегал по улицам Мозыря
© Sputnik/ Альфред Микус
МЧС: витебский лось уже ушел в лес

Что или кто напугал животное, которое прибежало на окраину города, неизвестно. Интернет-сообщество Мозыря отметило, что больше лесной зверь в город не возвращался.

В конце апреля жители Витебска также видели лося, который бродил по центру города. Обеспокоенные граждане звонили в экстренные службы, а в МЧС Sputnik рассказали, что спасатели решили не ловить животное и позволили ему самому уйти в лес.

 
Теги: Витебск
 
 
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Жители Мозыря могли наблюдать бегавшего по городу лося. Смотрите кадры, заснятые одним из очевидцев "прогулки" лесного гостя.

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