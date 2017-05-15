Видеофакт: лось бегал по улицам Мозыря

Животное было замечено в городе накануне утром на улице Малинина в районном центре. Лось на большой скорости пронесся по дворам жилых домов и убежал в сторону леса.



© Sputnik/ Альфред Микус МЧС: витебский лось уже ушел в лес

Что или кто напугал животное, которое прибежало на окраину города, неизвестно. Интернет-сообщество Мозыря отметило, что больше лесной зверь в город не возвращался.

В конце апреля жители Витебска также видели лося, который бродил по центру города . Обеспокоенные граждане звонили в экстренные службы, а в МЧС Sputnik рассказали, что спасатели решили не ловить животное и позволили ему самому уйти в лес.