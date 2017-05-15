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Видеофакт: лось бегал по улицам Мозыря
16.05.2017 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Животное было замечено в городе накануне утром на улице Малинина в районном центре. Лось на большой скорости пронесся по дворам жилых домов и убежал в сторону леса.
© Sputnik/ Альфред Микус
Что или кто напугал животное, которое прибежало на окраину города, неизвестно. Интернет-сообщество Мозыря отметило, что больше лесной зверь в город не возвращался.
В конце апреля жители Витебска также видели лося, который
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Жители Мозыря могли наблюдать бегавшего по городу лося. Смотрите кадры, заснятые одним из очевидцев "прогулки" лесного гостя.
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