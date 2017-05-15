Депутаты обсуждили с журналистами апрельское послание президента

В своем апрельском послании депутатам Палаты представителей и Совета Республики президент Беларуси озвучил тезисы о ряде проблем, существующих в стране, на решении которых должны акцентировать внимание народные депутаты.

В обсуждении приняли участие зампредседателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Валерий Бороденя, зампред Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский, зампред Постоянной комиссии по международным делам Дмитрий Шевцов и председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов.