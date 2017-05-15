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Депутаты обсуждили с журналистами апрельское послание президента
16.05.2017 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
В своем
В обсуждении приняли участие зампредседателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Валерий Бороденя, зампред Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский, зампред Постоянной комиссии по международным делам Дмитрий Шевцов и председатель Постоянной комиссии по экономической политике Владислав Щепов.
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Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси провели в МПЦ Sputnik встречу с журналистами, в ходе которой обсудили тема реализации послания...
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