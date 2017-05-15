Бухгалтер из Березино присвоила деньги лесхоза

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бухгалтер из Березино присваивала деньги лесхоза, а затем вычитала их из зарплаты работников, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора Минской области Лариса Пархимович.

"Занимая должность бухгалтера производственно-мастерского участка лесхоза, 52-летняя жительница Березино разработала преступную схему. С января 2013-го по март 2016 года она умышленно присвоила более Br63 тыс. из средств предприятия", - рассказала Лариса Пархимович. Бухгалтер совершала махинации при оформлении вторых и третьих экземпляров квитанций-накладных при реализации лесопродукции гражданам и, получив деньги от покупателя, умышленно присваивала их и распоряжалась по собственному усмотрению.

Желая скрыть образовавшуюся недостачу лесо- и пиломатериалов, женщина составляла ложные товарно-транспортные накладные на имя работников лесхоза о якобы приобретенной ими продукции предприятия и удерживала средства из их зарплаты.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.4 ст. 211 УК (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями). За присвоение имущества в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, а за злоупотребление служебными полномочиями должностного лица - до 6 лет лишения свободы со штрафом. За указанные преступления предусмотрено также лишение права занимать определенные должности сроком до 5 лет. Уголовное дело направлено в суд.-0-