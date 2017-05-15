Обозреватель о контроле Россельхознадзора: это не новая молочная война /

Россельхознадзором с 15 мая введен усиленный лабораторный контроль в отношении ряда белорусских молокоперерабатывающих предприятий, в продукции которых инспекторы российского ведомства выявили превышение антибиотиков и консервантов.

Уточняется, что усиленный лабораторный контроль введен в отношении 11 предприятий и одному молокозаводу поставки закрыты.



© Sputnik/ Виктор Толочко Россельхознадзор снова нашел антибиотики в белорусском молоке

Это не новая молочная война, это всего лишь результаты усиленной контрольной работы, которую ведут специалисты Россельхознадзора, отметила на радио Sputnik Беларусь экономический обозреватель Sputnik Елена Ольшанская.

"Нужно отметить, что это не ограничение. Поставки с этих предприятий по-прежнему открыты. Но вся их продукция, которая идет на Россию, будет проходить усиленный лабораторный контроль как раз на белорусско-российской границе в пункте уведомления "Красная горка". Там работают специалисты Россельхознадзора по Смоленской и Брянской областям, они и будут проверять продукцию", — рассказала Ольшанская.

По словам обозревателя, в ходе усиленного контроля специалисты будут смотреть, чтобы в продукции не содержались превышающие, остаточные дозы антибиотиков и консервантов.

"Российские специалисты говорят о том, что в Беларуси существуют проблемы со здоровьем нашего молочного стада, поскольку рост поголовья скота в Беларуси не происходит, а молока становится все больше и больше. Фактически они обвиняют белорусскую сторону в том, что белорусские аграрии какими-то насильственными методами пытаются увеличить выход молока", — отметила Ольшанская.



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Также обозреватель уточнила, что в настоящее время единого техрегламента на белорусскую и российскую молочную продукцию в Евразийском экономическом союзе не существует . Пока ведется его разработка, Беларусь и Россия действуют по национальным стандартам. И как раз по этим стандартам есть большое несовпадение показателей.

Несоответствия в белорусской продукции российские специалисты выявляют постоянно , причем речь идет не только о цельномолочной продукции и сухом молоке, сказала обозреватель.

"Накануне встречи президентов в Санкт-Петербурге у нас была так называемая "сырная война", закрывали поставки производителей сыров из Беларуси. Но, в принципе, это обычная рядовая работа экспертов, которые в отсутствие единого техрегламента на молоко никак не могут прийти к общему знаменателю", — сказала Ольшанская.

В то же время, по словам обозревателя, настораживает заявление Россельхознадзора о якобы вскрытых новых схемах мошенничества со стороны Беларуси. Российские инспекторы доказывают, что с предприятия, которому ограничены поставки в Россию, продолжается экспорт молока с помощью другой фирмы путем переклеивания этикеток, рассказала о претензиях Ольшанская.

Беседу с экономическим обозревателем Sputnik Еленой Ольшанской слушайте на радио Sputnik Беларусь.