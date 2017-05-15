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Объем промышленного производства в Беларуси увеличился на 5,4 процентов

16.05.2017 17:18 — Разное | Ежедневник  
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Объем промышленного производства в Беларуси увеличился на 5,4 процентов

В январе–апреле 2017года объем промышленного производства в текущих ценах составил 28,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню января–апреля 2016 года.

Как сообщил Национальный статистический комитет, производство в Горнодобывающей промышленности за четыре месяца составило 102,9% к аналогичному периоду 2016 года. В Обрабатывающей промышленности – 105,8%, в Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 105,1%. Уменьшилось только производство Водоснабжения; сбора, обработки и удаления отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. Она составила всего  – 97,8% к аналогичному периоду 2016 года.

Индекс промышленного производства за апрель 2017 года к апрелю 2016 года составил 108,7%.

В 11 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь –апрель 2017 года превысил уровень января–апреля 2016 года. Наибольший прирост наблюдался в производстве химических продуктов (на 19,5%); производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 19,5%); производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 14,4%); металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 9,3%); производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 8,9%); производстве электрооборудования (на 6,9%).

 
 
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В январе–апреле 2017года объем промышленного производства в текущих ценах составил 28,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,4% к уровню января–апреля 2016 года.

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