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Ушли в минус. Реальные доходы белорусов продолжают падать
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов продолжают падение. В январе-марте этот показатель сократился на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года,
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,8%.
Напомним, в январе-феврале реальные располагаемые доходы белорусов
В прошлом году реальные доходы белорусов
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Реальные располагаемые денежные доходы белорусов продолжают падение. В январе-марте этот показатель на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года.
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