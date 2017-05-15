Ушли в минус. Реальные доходы белорусов продолжают падать

Реальные располагаемые денежные доходы белорусов продолжают падение. В январе-марте этот показатель сократился на 2,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Он рассчитывается путем деления номинальных темпов роста располагаемых денежных доходов на индекс потребительских цен за соответствующий временной период.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) — 25%, доходы от собственности и прочие доходы — 5,8%.

Напомним, в январе-феврале реальные располагаемые доходы белорусов упали на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года, а в январе — на 4,5%.

В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.