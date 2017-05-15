Беларусь на ЧМ по хоккею: кто был еще хуже?

Сборная Беларуси отыграла свой последний матч на нынешнем чемпионате мира по хоккею.

Хоккеисты сумели одержать свою вторую победу на чемпионате. Сегодня они одолели команду Норвегии со счетов 4:3. В первом периоде счет остался «нулевым», во втором белорусы забросили две шайбы против одной от соперника, в третьем периоде Беларусь забросила еще две шайбы, также, как и сборная Норвегии. При этом во второй половине третьего периода наша сборная уступала норвежцам 2:3, но забросила в оставшееся время две шайбы.

В группе В наша сборная набрала 7 очков, одержав две победы (в матче со Словенией - 5:2, и Норвегией сегодня), потерпев поражения от сборных Франции (по буллитам), Канады, Чехии, Швейцарии и Финляндии. При этом, как уже ранее сообщала БДГ, наша сборная осталась в элитном хоккейном дивизионе .

По последним данным, сборная Беларуси заняла на ЧМ-2017 итоговое 13-е место. Хуже Беларуси турнир завершила сборная Словакии, а сборные Словении и Италии вылетели из элитного дивизиона мирового хокке.я

Главный тренер сборной Беларуси подвел итог сегодняшнего матча с Норвегией, отметив, что накануне соперник Беларуси имел очень сложную игру.

«Норвежцы играли мощно. Накануне они провели сложную игру с канадцами, и мы хотели их вымотать. Однако и в начале третьего периода скандинавы не выглядели уставшими, забросили две быстрые шайбы и повели в счете. Они действовали организованно, мастеровито, и нашей защите пришлось попотеть», – сказал Дэйв Льюис, которого цитирует « Прессбол ».