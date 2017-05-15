ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь на ЧМ по хоккею: кто был еще хуже?

16.05.2017 17:40 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Беларуси отыграла свой последний матч на нынешнем чемпионате мира по хоккею. 

Хоккеисты сумели одержать свою вторую победу на чемпионате. Сегодня они одолели команду Норвегии со счетов 4:3. В первом периоде счет остался «нулевым», во втором белорусы забросили две шайбы против одной от соперника, в третьем периоде Беларусь забросила еще две шайбы, также, как и сборная Норвегии. При этом во второй половине третьего периода наша сборная уступала норвежцам 2:3, но забросила в оставшееся время две шайбы.

В группе В наша сборная набрала 7 очков, одержав две победы (в матче со Словенией - 5:2, и Норвегией сегодня), потерпев поражения от сборных Франции (по буллитам), Канады, Чехии, Швейцарии и Финляндии. При этом, как уже ранее сообщала БДГ, наша сборная осталась в элитном хоккейном дивизионе.

По последним данным, сборная Беларуси заняла на ЧМ-2017 итоговое 13-е место. Хуже Беларуси турнир завершила сборная Словакии, а сборные Словении и Италии вылетели из элитного дивизиона мирового хокке.я

Главный тренер сборной Беларуси подвел итог сегодняшнего матча с Норвегией, отметив, что накануне соперник Беларуси имел очень сложную игру.

«Норвежцы играли мощно. Накануне они провели сложную игру с канадцами, и мы хотели их вымотать. Однако и в начале третьего периода скандинавы не выглядели уставшими, забросили две быстрые шайбы и повели в счете. Они действовали организованно, мастеровито, и нашей защите пришлось попотеть», – сказал Дэйв Льюис, которого цитирует «Прессбол».

Напомним, что 9 мая президент страны Александр Лукашенко заявил, что после чемпионата мира по хоккею проанализирует положение дел в этом виде спорта. Он также отметил, что ему стыдно за белорусских спортсменов. Позднее, 12 мая, назначая новых чиновников, Лукашенко заявил, что начнет «серьезное переформатирование, если не капитальную встряску, всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это», отметив провалы сборной Беларуси по хоккею на ЧМ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси отыграла свой последний матч на нынешнем чемпионате мира по хоккею. 

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Объем промышленного производства в Беларуси увеличился на 5,4 процентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика