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Объем сельскохозяйственного производства увеличился на 2,1 процента

16.05.2017 17:43 — Разное | Ежедневник  
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Объем сельскохозяйственного производства увеличился на 2,1 процента

В январе-апреле 2017 года в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3,1 млрд рублей и увеличилось по сравнению с январем-апрелем 2016 года в сопоставимых ценах на 2,1%.

Как сообщил Национальный статистический комитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 603,1 тыс. тонн, что на 2% больше, чем за январь-апрель 2016 года, молока – 2283,2 тыс. тонн (на 2,9% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 569,9 тыс. тонн и по сравнению с январем – апрелем 2016 года увеличилось на 2,6%, молока произведено 2204,9 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 мая 2017 года численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн голов и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилась на 0,2%, в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,8 млн голов и увеличилась по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,1%.

 
 
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В январе-апреле 2017 года в хозяйствах всех категорий производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3,1 млрд рублей и увеличилось по сравнению...

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