Лукашенко и Си Цзиньпин договорились о дальнейшем укреплении взаимоотношений





Беларусь и Китай договорились укреплять сотрудничество и развивать взаимодействие по новым направлениям. Таков итог переговоров президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщила пресс-служба президента, Александр Лукашенко отметил, что рад сегодняшней встрече. Каждая из них по-своему особенна, и сегодняшняя не исключение. Дополнительную торжественность ей придает тот факт, что она проводится в год 25-летия установления дипломатических отношений между странами. "Вы действительно дорогой друг нашей Беларуси. Наверное, уже нет в Беларуси того человека, который не знает о наших отношениях, о наших перспективах, о вас как о председателе этой великой страны", – заметил президент.

Главы государств поделились мнениями о прошедшем в китайской столице форуме "Один пояс и один путь", проведение которого обсуждается уже во всем мире.

"Это очень мощный шаг, который вы смогли сделать, и самое главное – привлечь к этому более 100 стран нашей планеты. Мы горды тем, что были первыми в Европе и одними из первых в мире, не просто поддержавшими идею "Одного пояса и одного пути", а начавшими реализацию этого масштабного проекта на территории Беларуси", – сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер признался, что обсуждал проведение мероприятия с представителями многих стран.

"Самым ярким и самым мощным (я за 20 с лишним лет работы президентом такого не видел) было ваше вступительное слово. Мы взяли это выступление и проанализируем его дома. Это наука для любого главы государства. Это было масштабное и очень конкретное выступление, – подчеркнул он. – Говорю не для лести. Это действительно мнение не только мое".

Глава государства также отметил интересную форму проведения мероприятия и его масштабность, яркую программу для участников и возможность провести двусторонние переговоры. "Никто здесь время даром не терял", – заявил президент.

Основное время переговоров лидеры двух стран посвятили обсуждению реализуемых проектов и перспектив реализации новых инициатив, углублению сотрудничества в самых различных областях.

Совместное развитие белорусско-китайского сотрудничества не ограничивается экономической и инвестиционной сферами. Так, Беларусь всемерно поддерживает решимость Китая брать на себя обязательство защищать мир во всем мире. "Примером этому являются взаимоотношения наших стран в области обеспечения безопасности, военной сфере и по линии специальных служб, – обратил внимание Александр Лукашенко. – Создание совместной постоянно действующей рабочей группы по борьбе с цветными революциями и противодействию международному терроризму, внутреннему сепаратизму и религиозному экстремизму придаст новый импульс взаимодействию в этих сферах".

Беларусь также заинтересована в дальнейшем расширении военно-технического сотрудничества, в том числе реализации проектов по модернизации реактивной системы залпового огня "Полонез", разработке современных образцов вооружения, военной техники и иной экспортно ориентированной продукции военного и двойного назначения.

Кроме того, Государственный секретариат Совета Безопасности Беларуси и Министерство общественной безопасности Китая выходят на подписание новых соглашений, которые будут способствовать налаживанию более тесных контактов по таким важным направлениям, как следственная и экспертная работа, согласованная миграционная политика.

"Наше взаимодействие в области безопасности в полной мере отражает уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", – подчеркнул белорусский лидер.

Новые пути для расширения взаимодействия есть и в туристической отрасли. Например, страны изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней. Главы государств поручили компетентным органам предметно проработать этот вопрос.

В центре внимания Александра Лукашенко и Си Цзиньпина также была деятельность индустриального парка "Великий камень". Президент сообщил, что накануне визита в Китай подписал указ, который создает новые привлекательные условия работы для его резидентов. Стороны констатировали, что необходимо продолжать работу по привлечению в парк новых компаний создавать им комфортные условия для работы.

Обсуждалось во время переговоров и сотрудничество в инвестиционной и кредитно-финансовой сфере. Китай рассмотрит возможность выделения Беларуси средств для завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Данные проекты технически сложные, а владельцами технологий являются в основном европейские и американские компании, поэтому от возможности предоставления несвязанных кредитов зависит успешность и эффективность их реализации. По оценкам специалистов, необходимая сумма составляет около 1 млрд долларов.

Председатель КНР отметил, что Беларусь и Китай добились значимых результатов в развитии двустороннего сотрудничества и всегда достигают консенсуса по принципиальным вопросам. "Я уверен в хорошем будущем наших отношений", – заявил он.

По итогам встречи стороны подписали межправительственное соглашение о технико-экономической помощи, которая будет направлена на поддержку строительства соцжилья в Беларуси. Кроме того, стороны заключили межправительственное соглашение о развитии международных грузовых перевозок и сотрудничестве в реализации концепции строительства Экономического пояса Шелкового пути.