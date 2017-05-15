Депутатам продемонстрировали образцы воинской одежды

МИНСК, 16 мая – Sputnik. Образцы воинской одежды и оружия продемонстрировали депутатам комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси во время посещения войскового стрельбища войсковой части 04147.

Как передает корреспондент Sputnik, во вторник прошло выездное заседание данной комиссии, на котором обсуждались вопросы организации системы воинского учета в Минобороны Беларуси.

Костюм "лешего" для снайпера

В частности, был продемонстрирован шлем российского производства, который недавно поступил в Вооруженные силы Беларуси. Среди войсковой одежды был показан костюм 6-й степени защиты, когда солдат остается без ранений на расстоянии 300 метров от места взрыва. Также был продемонстрирован костюм "лешего", который предназначен в основном для снайперов.



© Sputnik / Виктор Толочко Костюм "лешего" создан специально для снайперов - для маскировки

Как отметили военные, практически все представленные образцы сделаны из белорусских материалов.

Советник в танке

Кроме того, депутатам показали учебные классы с тренажерами, где проходят занятия по военной подготовке. В числе наиболее зрелищных был тренажер "Танк". Его опробировал главный советник отдела по обеспечению деятельности комиссии по национальной безопасности Владимир Купава.

Среди образцов вооружений, которые имеются у белорусской армии, депутатам на полигоне были продемонстрированы образцы с оптическими и коллиматорными прицелами, а также 30-мм автоматический гранатомет на станке, который предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий, в открытых окопах.



© Sputnik / Виктор Толочко Депутатам показывают гранатомет АГС-17

Масса гранатомета составляет 18 килограммов, радиус сплошного поражения – 7 километров, максимальный темп стрельбы 350–400 выстрелов минуту, поэтому подобные образцы военные называют "карманной артиллерией".