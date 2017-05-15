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В Instagram теперь можно примерять маски и снимать обратные видео

16.05.2017 17:44 — Разное | БелТА  
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В Instagram теперь можно примерять маски и снимать обратные видео

Instagram представил ряд нововведений для своего раздела "Истории". Теперь пользователи смогут добавлять в истории хэштеги, примерять на себя различные маски, пользоваться ластиком и снимать видео в обратном направлении.

Во вторник шестнадцатого мая популярная социальная сеть Instagram выпустила новое обновление. Главным нововведением стала возможность примерять различные маски прямо в "историях". Раньше чтобы добавить фото или видео с маской, пользователи чаще всего пользовались Snapchat, а потом уже загружали контент в Instagram. Теперь же забавные парики и мордочки животных можно примерять непосредственно в Instagram. Чтобы активировать функцию нужно всего лишь нажать на специальный значок в правом нижнем углу, после чего внизу появится лента с масками. Их можно будет использовать в любом режиме в разделе "Истории" как с использованием фронтальной, так и основной камеры.

Не менее интересной новинкой стала возможность снимать обратные видео. То есть идти видеоролик будет не в снятом порядке, а с конца в начало. Также появилась возможность добавления к "историям" уникальных хэштегов, перейдя по которым, пользователь увидит связанные записи. Ну и, наконец, в режиме рисования появился ластик. Чтобы избавиться от чего-то написанного или нарисованного теперь не нужно отменять действие или полностью все удалять.

Воспользоваться новыми возможностями можно будет сразу после обновления Instagram до новой версии.

 
 
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Во вторник шестнадцатого мая популярная социальная сеть Instagram выпустила новое обновление. Главным нововведением стала возможность примерять различные маски...

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