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В Гродно столкнулись Skoda и Infinity: троих увезла скорая

16.05.2017 17:54 — Разное | Tut.by  
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На трассе Гродно-Сапоцкино столкнулись Infiniti и Skoda. В результате аварии три человека оказались в больнице. ДТП произошло около 16.00 16 мая.


Фото: Игорь Ремзик

Cо слов очевидцев известно, что Infiniti ехала по главной и столкнулась со Skoda. От сильного удара Skoda вылетела в кювет. В результате троих человек — водителя и пассажирку Skoda, а также водителя Infiniti забрали на скорой. Автомобили тоже получили значительные механические повреждения.


Фото: Игорь Ремзик
 
Теги: Гродно
 
 
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На трассе Гродно-Сапоцкино столкнулись Infinity и Skoda. В результате аварии три человека оказались в больнице. ДТП произошло около 16.00 16 мая.

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