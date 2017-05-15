|
В Гродно столкнулись Skoda и Infinity: троих увезла скорая
На трассе Гродно-Сапоцкино столкнулись Infiniti и Skoda. В результате аварии три человека оказались в больнице. ДТП произошло около 16.00 16 мая.
Cо слов очевидцев известно, что Infiniti ехала по главной и столкнулась со Skoda. От сильного удара Skoda вылетела в кювет. В результате троих человек — водителя и пассажирку Skoda, а также водителя Infiniti забрали на скорой. Автомобили тоже получили значительные механические повреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На трассе Гродно-Сапоцкино столкнулись Infinity и Skoda. В результате аварии три человека оказались в больнице. ДТП произошло около 16.00 16 мая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии