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Эксперт о краже "Пиратов Карибского моря": это беспроигрышный шантаж
16.05.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Премьера фильма "Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки" запланирована на 25 мая, 5-я часть сиквела — это одна из самых ожидаемых мировых премьер нынешнего года.
Кражу фильма хакерами на радио Sputnik прокомментировал писатель-фантаст, советник одного из структурных подразделений Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Александр Конторович.
Эксперт сравнил действия преступников с недавними хакерскими атаками по всему миру, в ходе которых фирус-шифровальшик блокировал данные компьютеров и требовал за них денежный выкуп, который нужно было перечислить на определенные счета.
"Народ открыл себе новый вид заработка. Не удивлюсь, если это следующий ход тех же жуликов или близко с ними связанных. Украли они фильм или нет, еще не факт. Но деньги требуют вполне реальные", — сказал Конторович.
Эксперт назвал действия хакеров совершенно беспроигрышным вариантом шантажа. Достаточно показать маленький кусочек фильма в интернете, чтобы дальше требовать деньги. И скорее всего, вымогателям заплатят, убежден Конторович, поскольку даже если половину украденного выложить в интернет, то для фильма это будет фантастический кассовый провал.
"Нормальная практика во всех этих компаниях — недоплачивать своему персоналу. Пусть ищут тех, кому они недоплатили. Маленький человек в большой компании помочь может не всегда, а нагадить — совершенно фантастически", — резюмировал Конторович.
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