Мотоцикл столкнулся со встречным микроавтобусом в Гродно

16 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мотоцикл с коляской столкнулся со встречным микроавтобусом на Старом мосту в Гродно, сообщили корреспонденту в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла на подъезде к мосту в районе старого пивзавода около 17.20. Мотоцикл с коляской ехал по направлению к ул.Горновых, на закруглении дороги в начале моста выехал на встречную полосу, где ударился в левое крыло микроавтобуса. Скорая помощь увезла мотоциклиста и его пассажирку.

Из-за аварии в центре города образовались заторы. Причина ДТП выясняется.-0-