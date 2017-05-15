Серьезная авария произошла 16 мая, около 17.10, на улице Мостовой в Гродно: после столкновения с микроавтобусом опрокинулся мотоцикл с коляской.

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

По предварительной информации, микроавтобус Ford Transit при перестроении в крайнюю левую полосу совершил столкновение с попутным мотоциклом. От удара последний вылетел на встречную полосу и опрокинулся.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Как сообщили AUTO.TUT.BY очевидцы, на мотоцикле находились три человека — два парня и девушка. В результате ДТП двое парней получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, одного из них в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение. Девушка серьезно не пострадала.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.