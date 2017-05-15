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В Гродно после столкновения с микроавтобусом опрокинулся мотоцикл с коляской
Серьезная авария произошла 16 мая, около 17.10, на улице Мостовой в Гродно: после столкновения с микроавтобусом опрокинулся мотоцикл с коляской.
По предварительной информации, микроавтобус Ford Transit при перестроении в крайнюю левую полосу совершил столкновение с попутным мотоциклом. От удара последний вылетел на встречную полосу и опрокинулся.
Как сообщили AUTO.TUT.BY очевидцы, на мотоцикле находились три человека — два парня и девушка. В результате ДТП двое парней получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, одного из них в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение. Девушка серьезно не пострадала.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.
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Авария с участием мотоцикла произошла 16 мая, около 17.10, в Гродно.
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