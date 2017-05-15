ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно после столкновения с микроавтобусом опрокинулся мотоцикл с коляской

16.05.2017 18:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Серьезная авария произошла 16 мая, около 17.10, на улице Мостовой в Гродно: после столкновения с микроавтобусом опрокинулся мотоцикл с коляской.

Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

По предварительной информации, микроавтобус Ford Transit при перестроении в крайнюю левую полосу совершил столкновение с попутным мотоциклом. От удара последний вылетел на встречную полосу и опрокинулся.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Как сообщили AUTO.TUT.BY очевидцы, на мотоцикле находились три человека — два парня и девушка. В результате ДТП двое парней получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, одного из них в тяжелом состоянии поместили в реанимационное отделение. Девушка серьезно не пострадала.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария с участием мотоцикла произошла 16 мая, около 17.10, в Гродно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт о краже "Пиратов Карибского моря": это беспроигрышный шантаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика