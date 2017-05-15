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Василий Кириенко занял пятое место в гонке с раздельным стартом на "Джиро д`Италия"

16.05.2017 18:34 — Разное | Tut.by  
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Белорусский велогонщик британской команды «Скай» Василий Кириенко занял пятое место на десятом этапе супермногодневки «Джиро д`Италия».


Фото: Russ Ellis

Кириенко преодолел 40 километров холмистого рельефа гонки с раздельным стартом за 52 минуты и 37 секунд. При этом белорус мог стать и четвертым, но упал за пару сотен метров до финиша. Отметим, что это второе падение Василия Кириенко на этой «Джиро». На предыдущем этапе он попал в массовый завал, который спровоцировал мотоциклист.

Победу же одержал голландец Том Дюмлен, который возглавил общий зачет. Константин Сивцов стал 30-м, Бронислав Самойлов — 42-м, Илья Кошевой — 171-м.

Впереди гонщиков ждет еще 11 этапов.

 
 
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Белорусский велогонщик британской команды "Скай" Василий Кириенко занял пятое место на десятом этапе супермногодневки "Джиро д`Италия".

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