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Василий Кириенко занял пятое место в гонке с раздельным стартом на "Джиро д`Италия"
Белорусский велогонщик британской команды «Скай» Василий Кириенко занял пятое место на десятом этапе супермногодневки «Джиро д`Италия».
Кириенко преодолел 40 километров холмистого рельефа гонки с раздельным стартом за 52 минуты и 37 секунд. При этом белорус мог стать и четвертым, но упал за пару сотен метров до финиша. Отметим, что это второе падение Василия Кириенко на этой «Джиро». На предыдущем этапе он попал в массовый завал, который спровоцировал мотоциклист.
Победу же одержал голландец Том Дюмлен, который возглавил общий зачет. Константин Сивцов стал 30-м, Бронислав Самойлов — 42-м, Илья Кошевой — 171-м.
Впереди гонщиков ждет еще 11 этапов.
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Белорусский велогонщик британской команды "Скай" Василий Кириенко занял пятое место на десятом этапе супермногодневки "Джиро д`Италия".
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