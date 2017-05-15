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Мошенники похитили у игорных заведений Минска около $100 тыс.
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В игорных заведениях Минска вскрыта серия мошенничеств, сообщили БЕЛТА в Министерстве внутренних дел Беларуси.
Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали молодых людей, которые с помощью компьютерной техники завладели крупной суммой денег, принадлежавших известным игорным заведениям.
В поле зрения оперативных работников оказалась группа аферистов из Беларуси и России. В результате махинаций с выигрышными комбинациями на игровых автоматах, установленных в различных районах Минска, на протяжении как минимум года они неправомерно, из корыстных побуждений завладели деньгами в особо крупном размере.
"Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Только по двум эпизодам ущерб составил Br23 тыс. По данным ГУБОПиК, общая сумма похищенного превышает $100 тыс.", - говорится в сообщении МВД.
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Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали молодых людей, которые с помощью компьютерной техники завладели крупной суммой денег, принадлежавших известным игорным...
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