Белорусскую федерацию биатлона вместо председателя КГБ возглавил бывший наставник сборной

Новым руководителем Белорусской федерации биатлона избран бывший главный тренер национальной сборной Андриан Цибульский, сообщили в пресс-службе БФБ.

На этой должности главы биатлонной федерации Андриан Цибульский сменил председателя КГБ Валерия Вакульчика, который теперь возглавил наблюдательный совет БФБ. Такое решение принято 16 мая на внеочередной республиканской отчетно-выборной конференции ОО «Белорусская федерация биатлона». Кандидатура Андриана Цибульского была единогласно поддержана участниками конференции.

Заместителем руководителя федерации стал Кузнецов Игорь Никонович.

Вновь избранный руководитель Белорусской федерации биатлона отметил, что главными задачами федерации станут «безусловная преемственность в работе прежнего руководства, включая стиль и практику управленческой деятельности с нацеленностью на практический результат; интенсивная и качественная подготовка национальной команды к XXIII Олимпийским играм в Пхенчхане; реализация разработанных инновационных принципов и методов подготовки резерва».

Утверждена также новая редакция устава БФБ, которая соответствует установкам президента Беларуси, президента Национального олимпийского комитета Беларусь Александра Лукашенко по развитию олимпийских видов спорта, — отметили в биатлонной федерации.

Делегатами конференции избраны руководящие органы федерации: президиум, наблюдательный совет, контрольно-ревизионная комиссия.

Новый руководитель Белорусской федерации биатлона Андриан Алексеевич Цибульский родился 19 марта 1969 года в деревне Белое Полоцкого района Витебской области. В 1983 году под руководством Александра Шаклеина начал заниматься биатлоном. В 1991 году окончил Витебский государственный педагогический институт им. Кирова по специальности «Физическое воспитание». Имеет спортивное звание мастера спорта СССР по биатлону (1990 г.), Заслуженный тренер Республики Беларусь (2010 г.). С 1991 года по 1992 год работал тренером-преподавателем по биатлону в Витебской СДЮШОР, с 1992 года по 1995 год — в Новополоцком государственном училище олимпийского резерва. В период с 1995 года по 1997 год занимал пост старшего тренера Миноблсовета «Динамо» по биатлону, с 1997 года по 2000 год — в Республиканской школе высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта. С 2000 года по 2006 год работал старшим тренером национальной команды Беларуси по биатлону. В этот период под руководством Андриана Цибульского впервые был реализован новый подход в организации работы сервис-группы. С 2006 года по 2007 год являлся старшим тренером женской национальной команды Беларуси. С 2007 года по 2013 год — главный тренер женской национальной команды, а с 2013 года по 2016 год — главный тренер объединенной национальной команды Беларуси. С 2007 года под руководством главного тренера Андриана Цибульского спортсменки женской национальной команды по биатлону завоевали 5 олимпийских медалей, из них 3 золотые; 6 медалей на чемпионатах мира, из них 2 золотые; многочисленные награды на чемпионатах Европы, юниорских первенствах мира и этапах Кубка мира. Дарья Домрачева стала победительницей Кубка мира 2014/15, обладательницей 5 малых Хрустальных глобусов Кубка мира по биатлону. Удостоен звания Заслуженного тренера Республики Беларусь. Награжден Орденом Отечества III степени, неоднократно поощрялся руководством Министерства спорта и туризма и Белорусской федерации биатлона.