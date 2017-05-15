Мошенники похитили у игорных заведений Минска около $100 тыс.

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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В игорных заведениях Минска вскрыта серия мошенничеств, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси.

В поле зрения оперативников попала группа аферистов из Беларуси и России. Они на протяжении как минимум года проводили махинации с выигрышными комбинациями на игровых автоматах, установленных в различных районах белорусской столицы, и завладели деньгами в особо крупном размере. Молодые люди задержаны.

"Управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК Беларуси (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Только по двум эпизодам ущерб составил Br23 тыс. По данным ГУБОПиК, общая сумма похищенного превышает $100 тыс.", - говорится в сообщении МВД.

Любители легкой наживы действовали в нарушение законодательства, используя при этом компьютерную технику, средства мобильной связи, возможности интернета и устройства, оказывающие воздействие на случайный результат игры. Они подкупали охранников либо администраторов процентами от будущих незаконных выигрышей. Те, в свою очередь, внедряли в игровые автоматы специальное электронное устройство и сообщали об этом подельникам. Через некоторое время к таким автоматам подходил "свой" игрок и выигрывал значительные деньги.

"Организаторы преступного промысла жили на широкую ногу: разъезжали на дорогостоящих автомобилях, длительное время снимали в Минске несколько элитных квартир", - отметили в МВД.

Установлено более десяти фигурантов (часть из них водворены в ИВС ГУВД Мингорисполкома, остальные отпущены под обязательство о явке), изучаются все обстоятельства преступной деятельности.-0-