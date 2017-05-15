Во вторник прошло выездное заседание комиссии по национальной безопасности Палаты представителей национального собрания Беларуси, на котором обсуждались вопросы организации системы воинского учета в Минобороны Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Депутатам продемонстрировали образцы воинской одежды

Депутатам показали учебные классы с тренажерами, где проходят занятия по военной подготовке. На военном полигоне была продемонстрирована войсковая одежда, среди образцов которой костюмы для военного спецназа, в том числе 6-й степени защиты.

Военные особо подчеркнули, что практически все представленные костюмы сделаны из белорусских материалов, в том числе и тех, которые изготавливаются на Оршанском льнокомбинате.

Белорусские депутаты из комиссии по национальной безопасности, а это практически все генералы и полковники, постреляли из пистолетов, автоматов и гранатометов на военном полигоне. Стрельбы проводились боевыми патронами на 25 метров, а также по движущимся мишеням.