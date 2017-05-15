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Депутатам разрешили пострелять из оружия и показали костюм "лешего"

16.05.2017 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Во вторник прошло выездное заседание комиссии по национальной безопасности Палаты представителей национального собрания Беларуси, на котором обсуждались вопросы организации системы воинского учета в Минобороны Беларуси.

Депутатам разрешили пострелять из оружия и показали костюм "лешего"
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутатам продемонстрировали образцы воинской одежды

Депутатам показали учебные классы с тренажерами, где проходят занятия по военной подготовке. На военном полигоне была продемонстрирована войсковая одежда, среди образцов которой костюмы для военного спецназа, в том числе 6-й степени защиты.

Военные особо подчеркнули, что практически все представленные костюмы сделаны из белорусских материалов, в том числе и тех, которые изготавливаются на Оршанском льнокомбинате.

Белорусские депутаты из комиссии по национальной безопасности, а это практически все генералы и полковники, постреляли из пистолетов, автоматов и гранатометов на военном полигоне. Стрельбы проводились боевыми патронами на 25 метров, а также по движущимся мишеням.

 
 
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Образцы воинской одежды и оружия продемонстрировали депутатам комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси во...

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