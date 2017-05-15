«Буду ближе к пенсии считать, сколько страхового стажа получается», — говорит минчанка Татьяна Иванова, которая сейчас находится в декретном отпуске. Многодетная мать оказалась в ситуации, которая, по мнению федерации профсоюзов, « не соответствует принципам социальной справедливости»: женщине не засчитывают в страховой стаж отпуск по уходу за четвертым ребенком. FINANCE.TUT.BY поговорил с Татьяной о пенсионных нестыковках, семейном капитале и о том, сколько времени уходит на детей.





«Если бы мы решили, что хотим пятеро детей, рожали бы каждые три года»

Сейчас многодетные мамы, которые воспитывают 4 детей, рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную. Урегулировать проблему могут президентским указом, говорят в федерации профсоюзов. «Ведь тем, у кого трое ребятишек, этот отпуск включается в полном объеме, а для имеющих пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы. Родителям же, воспитывающим четверых детей, в стаж работы засчитывается только 75% такого отпуска. Мы предлагаем засчитывать им период отпусков в полном объеме — 12 лет», — говорила заместитель председателя федерации профсоюзов Елена Манкевич.

Татьяна со своим будущим супругом Александром познакомилась, когда ей было 19 лет. На его день рождения. Сейчас у них подрастают четверо детей. Старшему Антону уже исполнилось 16 лет, Славику — 12, Полине — 9. Самому младшему, Диме, в августе будет два года. Он сидит на диване, улыбается и играет с машинками.





— Мы не планировали быть многодетной семьей, — признается его мама. — Два года после свадьбы жили для себя, а потом родили ребенка. Муж все девочку хотел! На УЗИ нам сказали, что будет мальчик, и я уже еду рожать, а муж мне снова: «Ну, ты, может, девочку родишь?» Со вторым было то же самое. Обычно отцы говорят, что хотят мальчиков, но дочек любят всегда больше.

— Да, — соглашается Полина. Хоть ее мама и говорит, что взросление в компании братьев никак не сказывается на характере дочки, вчера Полина умудрилась сломать ногу, — «играла в футбол с подружками».





— Мне с мальчиками проще, — вздыхает многодетная мать. — Не зря говорят: мужская логика — это тоненькая книжечка, а женская — первый, второй, третий том.

— А пятого не хотите завести? — интересуемся у Татьяны.

— Размышляли чуть-чуть, но возраст… Может, если бы мы изначально решили, что хотим пятеро детей, то рожали бы каждые три года, — говорит многодетная мать.

«Оставлять старших смотреть за младшими неправильно»

Татьяна сейчас — в том самом четвертом по счету декретном отпуске, который не засчитывается в страховой стаж.





Логики в том, что «четвертый декрет не считается», Татьяна Иванова не видит. «Почему четвертый декретный не включают в страховой стаж?» — задается она вопросом. По словам женщины, дается четвертый декретный сложнее — хотя раньше ей тоже казалось, что, когда дети подрастут, хлопот поубавится. Перекладывать заботы о малыше на старших детей мама не хочет.

— Мое мнение такое: я же рожала детей для себя. Если стану заниматься своими делами, а старших оставлю смотреть за младшими, выйдет неправильно. Конечно, можно разочек попросить о помощи: например, когда мне нужно было к зубному, Антон поиграл с Димой часок. И пусть дома меня ждал кавардак, слава Богу, что все живы-здоровы, — смеется Татьяна.

16-летний Антон в родительской заботе также еще нуждается, говорит Татьяна.

— В 16 лет родители нужны даже больше, чем в детстве! Какие у маленького потребности? Покормила, переодела. А когда растет ребенок, с ним растут и проблемы: и учебу нужно обсудить, и отношения с друзьями, подружками.





«Рабочий» график мамы с четырьмя детьми напряженный. У лицеиста Антона подъем — в шесть, вместе с ним просыпается и Татьяна. Муж к этому времени часто уже на работе: Александр — водитель автобуса, так что в первую смену встает в 4 утра. Около семи утра сначала Антон, а за ним и Славик с Полиной уходят на учебу. Пока сыновья и дочка на занятиях, у мамы по расписанию — готовить, убирать, смотреть за младшим. Когда дети приходят из школы, нужно помогать им делать уроки и снова готовить ужин на всю семью. Отбой у младших — по расписанию, в 10 вечера. «Конечно, они нарушают: под одеялом в телефонах сидят», — добавляет Татьяна.





В большой семье ценят и время, и деньги. Продуктами в магазине закупаются раз в неделю: раньше в чеке было до 100 рублей, а теперь — около 130 рублей. С одеждой, когда дети подросли, тоже стало накладнее. Раньше старшему сыну покупали одежду, а младший ее донашивал, а теперь так не получается: рост у них почти одинаковый.

С рождением четвертого ребенка у Ивановых появился семейный капитал — 10 тысяч долларов, которые будут храниться на специальном депозите в течение 18 лет. В семье на эти деньги конкретных планов не строят, но Татьяна предполагает, что они уйдут на учебу детей.

— Родственники, бывает, сочувствуют: «Как же тебе тяжело воспитывать четверых детей!». Но я никогда не смотрела на семью как на тяжелую работу, — говорит мама.





«Работу находила без проблем, потому что не просилась на высокую зарплату»

В коротких промежутках между отпусками по уходу за ребенком Татьяна успевала работать: и секретарем во Дворце культуры камвольного комбината, и делопроизводителем в садике — в общем, «набежало» около семи лет стажа.

— Работу я находила без проблем, потому что не просилась на высокую зарплату. А если бы я задалась целью устроиться, например, бухгалтером, естественно, никуда бы не взяли, — объясняет Татьяна.

Быть работающей мамой, отмечает Татьяна, гораздо сложнее: «Приходишь с работы в шесть часов и не знаешь, за что браться: уроки со всеми сделать, есть приготовить, на собрание в школу сходить». Так что Татьяна не планирует возвращаться на работу раньше, чем Диме исполнится три года.





— Куда торопиться? Дима у меня 1 августа родился, так что как раз он в садик пойдет, а я на работу. Потому что в два года его в садик отдавать… Посмотрите на него! Нянечки хорошие, но все-таки чужие.

Татьяна говорит, что ее устроила бы работа с зарплатой от 350 рублей. Можно было бы пойти в магазин, чтобы получать больше, но там график не подходит — два через два, а Татьяне надо Димку отвести в садик и забрать потом домой. Получается, что работа нужна с восьми до пяти, вот и приходится ограничивать запросы в зарплате. А о том, успеет ли мама четверых детей выработать страховой стаж, она пока не задумывается.





— Буду ближе к пенсии считать, что получается, — отшучивается Татьяна. — Многие ведь сейчас и на пенсии продолжают работать: и мои родственники, и родственники мужа. Свекрови сейчас 63 года. Раньше она была бухгалтером, а теперь устроилась в больнице гардеробщицей, просто чтобы дома не сидеть.