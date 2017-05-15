HTC представила смартфон с чувствительными боковыми кромками

Компания HTC презентовала свой новый смартфон U11. Главной фишкой данной модели являются чувствительные боковые кромки, которые отзываются на сжатие телефона в руке.

Так, при помощи данной новинки можно будет открыть камеру и сделать селфи. Для этого сжатие должно быть коротким. А чтобы запустить голосового "ассистента" Google или включить фонарик, сжатие должно быть более продолжительным. Кроме этого, сжимая смартфон, можно будет даже быстро отправить сообщение, активировать Wi-fi или открыть какую-нибудь социальную сеть.

HTC U11 получил экран Quad HD размером 5,5 дюймов, процессор Qualcomm Snapdragon 835 и "зеркальную" заднюю панель. Он также оснащен 12-мегапиксельной камерой с системой оптической стабилизации изображения и двухпиксельной автофокусировкой.