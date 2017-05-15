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HTC представила смартфон с чувствительными боковыми кромками

16.05.2017 19:33 — Разное | БелТА  
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HTC представила смартфон с чувствительными боковыми кромками

Компания HTC презентовала свой новый смартфон U11. Главной фишкой данной модели являются чувствительные боковые кромки, которые отзываются на сжатие телефона в руке.

Так, при помощи данной новинки можно будет открыть камеру и сделать селфи. Для этого сжатие должно быть коротким. А чтобы запустить голосового "ассистента" Google или включить фонарик, сжатие должно быть более продолжительным. Кроме этого, сжимая смартфон, можно будет даже быстро отправить сообщение, активировать Wi-fi или открыть какую-нибудь социальную сеть.

HTC U11 получил экран Quad HD размером 5,5 дюймов, процессор Qualcomm Snapdragon 835 и "зеркальную" заднюю панель. Он также оснащен 12-мегапиксельной камерой с системой оптической стабилизации изображения и двухпиксельной автофокусировкой.

 
 
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Так, при помощи данной новинки можно будет открыть камеру и сделать селфи. Для этого сжатие должно быть коротким.

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