Возрожденные Nokia 3310 будут продавать в Беларуси

«Возрожденные» компанией HMD телефоны Nokia 3310 начнут продаваться в Беларуси 29 мая. Об этом 42.TUT.BY сообщили в компании «Асбис», которая стала официальным дистрибутором бренда в нашей стране.



Изображение: Nokia

Nokia 3310 будут доступны в сетях магазинов «5 Элемент» и салонов «На связи». Официальная цена на устройство составит 129 белорусских рублей.

Также в Беларуси будут продаваться смартфоны Nokia 3 под управлением Android. Их продажи начнутся уже в июне, официальную цены ритейлеры пока не сообщают.

Напомним, телефон Nokia 3310 был крайне популярен в начале и середине 2000-х годов. В феврале этого года компания HMD Global представила обновленную версию культового гаджета.

Новый Nokia 3310 получил 2-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой, поддержку SD-карт объемом до 32 Гб, фонарик, Bluetooth 3.0 с технологией SLAM, FM-радио и MP3-плейер. Телефон будет доступен в трех цветах — глянцевых желтом и в матовых сером и темно-синем.