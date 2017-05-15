Россия проиграла сборной США, Швейцария одолела Чехию на чемпионате мира по хоккею

Хоккеисты сборной России потерпели первое поражение на чемпионате мира, которое стоило им лидерства в своей группе. А швейцарцы одолели чехов и поднялись на второе место в своем октете.



Фото: iihfworlds2017.com

Россия — США — 3:5 (1:0, 2:3,)

Шайбы: 1:0 — Гусев (Киселевич, 12.29), 1:1 — Хейес (Нельсон, Келлер, 21.00, в большинстве), 2:1 — Белов (Плотников, Андронов, 27.33), 2:2 — Ларкин (Нельсон, 32.18), 3:2 — Гусев (Шипачев, Дадонов, 36.15, в большинстве), 3:3 — Хейес (Годро, Бьюгстад, 37.43), 3:4 — Андерс Ли (Годро, Айкел, 52.57, в большинстве), 3:5 — Нельсон (Ларкин, 59.38, в пустые ворота).

Броски: 19−35 (3−16, 11−13, 5−6).

Штраф: 16−8.

Вратари: Василевский (58.42−59.38; 88,24% отраженных бросков) — Ховард (84,21% отраженных бросков).

В первом периоде россияне в пять раз уступили американцам по числу бросков в створ, но завершили двадцатиминутку в свою пользу. Один из всего лишь трех российских выстрелов оказался голевым — Никита Гусев подхватил шайбу в центре площадки и убежал один на один с голкипером «Детройта» Джимми Ховардом.

Второй период американцы начали столь же активно, и через минуту добились-таки своего, реализовав численный перевес — Кевин Хейес оказался шустрее всех на добивании и сравнял счет — 1:1.

Сборная США не сбавляла оборотов в атаке, но при этом стала забывать об обороне, и россияне раз за разом стали убегать в контратаки.

Игра в догонялки продолжилась — до конца периода россияне еще дважды выходили вперед, но американцы снова их настигали.

В третьем периоде американцам впервые в этой встрече удалось выйти вперед. Хоккеисты США провели красивую комбинацию в большинстве, которую после ювелирного паса Джонни Годро завершил подставлением клюшки на дальней штанге Андерс Ли.

У россиян тут же отличный шанс восстановить равновесие получил Артемий Панарин, который обокрал американца в центре площадки и убежал один на один с голкипером, но перехитрить Ховарда не сумел.

В концовке точку в матче броском в пустые ворота поставил нападающий «Айлендерс» Брок Нельсон.

Таким образом, сборная США заняла первое место в группе «А», россияне — вторые, шведы — третьи. А четвертую путевку в четвертьфинал вечером в очной дуэли оспорят Германия и Латвия (начало в 21.15 по минскому времени).

Чехия — Швейцария — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 — Праплан (Диаз, 1.42), 0:2 — Зури (Кукан, Шлумпф, 28.36), 1:2 — Червенка (Пастрняк, Шулак, 34.08), 1:3 — Бруннер (Ричард, Марти, 52.09).

Броски: 24−21 (3−8, 10−7, 11−6).

Штраф: 2−6.

Вратари: Мразек (85,71% отраженных бросков) — Шлегель (95,83% отраженных бросков).

Швейцарцы, кардинально перелицевавшие состав по сравнению с прошлым годом, стали одной из двух команд на групповой стадии, не проигравшей ни одного матча в основное время. Именно швейцарцы нанесли единственное поражение мощной сборной Канады — сумев отыграться с 0:2 и выцарапав викторию в овертайме.

В матче с прилично укомплектованной на нынешнем чемпионате Чехией «крестоносцы» всю игру гнули свою линию и не сломались, когда уступавшие в счете чехи стали наседать и сократили отставание до минимума.

Более того, в третьем периоде швейцарцы снова вернули себе перевес в две шайбы и сохранили его, когда в концовке соперник заменил голкипера шестым полевым игроком.

Швейцарцы заняли второе место в группе «В» вслед за Канадой. Еще две путевки в четвертьфинал достались Чехии и Финляндии.

Вечером в группе «В» в Париже состоится матч Канада — Финляндия (21.15), который не будет иметь никакого турнирного значения.