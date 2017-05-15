16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддельная страховка на Hummer помогла разоблачить россиянина, разыскиваемого по линии Интерпола. Об этом в эфире "Альфа-радио" сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Гражданин России 1983 года рождения при выезде в декабре 2016 года из Беларуси в Польшу, проходя паспортный контроль через госграницу в "Брузгах", предъявил для проверки контролеру Гродненской пограничной группы паспорт и карту международного страхования владельцев транспортных средств на Hummer H3. На карте страхования невооруженным глазом были видны изменения, касающиеся сроков ее действия. Как оказалось, 2014 год был исправлен на 2019-й. О признаках подделки документа контролер доложил старшему смены, началась проверка. По данному факту была проведена экспертиза, которая подтвердила, что содержание первоначальной записи было исправлено. Мужчина подделал документ на территории России при помощи авторучки за месяц до поездки.

Россиянин был взят под стражу, ему было предъявлено обвинение в подделке иного официального документа и использовании заведомо подложного документа. Его действия были квалифицированы по ч.1 ст.380 УК.

Когда следователи во взаимодействии с погранслужбой начали разбирательство, стали известны подробности, касающиеся личности мужчины. Выяснилось, что он объявлен США в международный розыск, разыскивается по линии Интерпола за сговор с целью мошенничества с использованием компьютерной техники, за мошенничество с использованием компьютерной техники. В группе еще с одним лицом в общей сложности он похитил около $170 тыс. Преступления были совершены с января по май 2009 года.

За подделку документа и его использование суд в Беларуси приговорил гражданина России к двум месяцам ареста. С учетом того, что он является гражданином другого государства, мужчина депортирован в Россию. Вопрос его выдачи США будет решаться компетентными органами Российской Федерации.-0-