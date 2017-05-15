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В Минске насмерть сбили мужчину, который вышел из автобуса и стал переходить перед ним дорогу
В Минске мужчина вышел на дорогу из-за остановившегося автобуса и попал под колеса автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.
Смертельный наезд произошел вечером 16 мая на столичной улице Герасименко. По предварительной информации, мужчина вышел на остановке из автобуса и стал переходить перед ним дорогу. В этот момент его и сбил автомобиль Renault.
От полученных травм он умер на месте происшествия.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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Смертельный наезд произошел вечером 16 мая на столичной улице Герасименко.
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