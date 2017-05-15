В Минске насмерть сбили мужчину, который вышел из автобуса и стал переходить перед ним дорогу

В Минске мужчина вышел на дорогу из-за остановившегося автобуса и попал под колеса автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Смертельный наезд произошел вечером 16 мая на столичной улице Герасименко. По предварительной информации, мужчина вышел на остановке из автобуса и стал переходить перед ним дорогу. В этот момент его и сбил автомобиль Renault.

От полученных травм он умер на месте происшествия.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.