



Минобразования Беларуси обещает, что администрации школ, где дети учатся в две смены, будут сами принимать решение о начале занятий - с 8.30 или 9.00, но в школу можно приводить детей с 8 утра.

Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая. Людмила Высоцкая отметила, что СанПиН рекомендует начинать занятия не раньше 9 утра. Администрации школ, где дети учатся в одну смену, будут рассматривать возможность начала занятий именно с этого времени.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минобразования думает, как организовать учебу в школах с 9-ти часов Минобразования Беларуси обещает, что администрации школ, где дети учатся в две смены, будут сами принимать решение о начале занятий - с 8.30 или 9.00, но в школу можно...

В школах, которые работают в две смены, окончательное решение о начале занятий (в 8.30 или 9.00) будут принимать администрации школ. При этом будет учитываться загрузка детей второй смены и рабочий график. Пока Минобразования проводит мониторинг ситуации, изучает мнение родителей, учителей, администраций школ. По словам пресс-секретаря, родителям в случае более позднего начала занятий не стоит волноваться. Они могут привозить своих детей в школу заблаговременно. Час до занятий дети будут под присмотром, с ними будут заниматься (например, делать зарядку) педагоги.