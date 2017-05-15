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Минобразования думает, как организовать учебу в школах с 9-ти часов
16.05.2017 20:16 — Разное | Ежедневник
Минобразования Беларуси обещает, что администрации школ, где дети учатся в две смены, будут сами принимать решение о начале занятий - с 8.30 или 9.00, но в школу можно приводить детей с 8 утра.
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Минобразования Беларуси обещает, что администрации школ, где дети учатся в две смены, будут сами принимать решение о начале занятий - с 8.30 или 9.00, но в школу можно...
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