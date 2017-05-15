Повышенное внимание и ощущение полета. Как мы тестировали деревянный велосипед за 1000 долларов

Велосипед для Минска — привычное транспортное средство. Тем разительнее на фоне технологичных и полностью «упакованных» железных коней выглядит их собрат из настоящего дерева — гладкого и теплого на ощупь. AUTO.TUT.BY отправился тестировать диковинку. Забегая вперед — ощущения от поездки прекрасные, чувствуешь себя минимум звездой instagram.

«Деревянные ровары — штучный товар»





Уже год как ребята из компании «Паматэй» делают белорусские деревянные велосипеды марки «Drovar», а вот реализуют их в Беларуси и России другие компании уже под своим именем. Производство расположилось на арендуемых площадях завода «Горизонт» в центре Минска.

В мастерской пахнет деревом, везде куски деревянного шпона, опилки, заготовки, выпиленные рамы будущих велосипедов, почти готовые брызговики, укрытые целлофаном, — по всему видно, работа идет. А вот склада, где хранились бы готовые изделия или детали к ним, мы так и не увидели. Все сразу отправляется заказчику.

— У нас велосипеды покупают и в США, и в России, вот в Южную Корею скоро поедут. По Минску всего пару штук ездит. Понимаете, деревянный велосипед — это самобытно, уникально. Хотя он такой же надежный, как и железный, но не всякий его себе купит. Поэтому на склад мы не работаем: если есть заказ, то делаем, нет — занимаемся другими производствами. Вот, например, мастерим вешалки для велосипедов. Кажется, простая деревянная палка, а нужная и надежная, — рассказывают на производстве.





Все детали для велосипеда делаются вручную и процесс это трудоемкий. Плиты из разных видов древесины режутся на слои и заготовки, а потом склеиваются специальным гидроизолирующим клеем в специальных температурно-влажностных условиях. Готовая рама покрывается несколькими слоями грунтовки, пропитки и лака корабельного уровня. Благодаря такой обработке хорошо видна фактура дерева. А на сборку велосипеда из уже готовых деталей уходит часа два.





Идею делать велосипеды из дерева современные мастера позаимствовали у белорусского умельца из деревни Богдановка, что на Полесье.

— Мы когда задумали делать велосипеды, разузнали всю его историю. Первый деревянный велосипед появился в Беларуси в 1933 году, он до сих пор хранится в музее в Пинске. Сам же мастер Василий был кузнецом. Железные велосипеды были тогда очень дорогими, поэтому Василий решил смастерить велосипед из дерева. На нем он отправился в Пинск на рынок. Там же мастер и продал велосипед, кажется за 10 злотых. На тот момент это были огромные деньги.





В основе «Drovara» деревянная рама из березы (подешевле) или ясеня (подороже). Из дерева выполнены также брызговики и руль. Фурнитура — из железа, как и звонок, ручки на руле и седло обшиты кожей. Важна эстетика — рама у велосипеда светлого цвета и к ней в тон покрышки. Поэтому кажется, что и покрышки сделаны из дерева.

Стоимость велосипеда немаленькая: «березовый» велосипед стоит 1890 белорусских рублей (около 1 тыс. долларов). Изделие из ясеня обойдется дороже — 2290 белорусских рублей (около 1210 долларов). Стоимость велосипеда может быть и выше, все зависит от пожеланий заказчика по его комплектации. Мастера дают гарантию на раму на пять лет.

Поехали!

Наконец начинаем тест-драйв. Мы решили оценить «рулимость», тормоза, посадку и удобство деревянного велосипеда, чтобы понять, удобно ли им будет пользоваться в повседневной жизни обычному городскому жителю, учитывая, что велосипедисту часто приходится то спешиваться на светофорах (ПДД никто не отменял), то поднимать его в подземных переходах. Из личного опыта скажу, что предпочитаю выбрать более длинный маршрут от дома до конечной точки, чем волочь 14−18 килограммов (столько весит стандартный велик) вверх по лестнице в подземном переходе — так себе ощущения.





На тест нам достался самый первый велосипед, произведенный в компании. Другие давно уехали к заказчикам.

— Это наш «дедушка», — шутят мастера. — Опытный образец. В новых велосипедах мы учли некоторые особенности: например, увеличили радиус поворота руля, придумали новые дизайны.

Запрыгиваю на велосипед, полуоборот педалей и он легко (именно легко) начинает катиться и набирать скорость, — только успевай дорогу выбирать! Динамичности придает вес велосипеда. Еще пол-оборота и машина лихо катится по неровному асфальту на заводской территории — отличий от привычного велосипеда почти нет. Признаться, такой прыти от данного транспортного средства я не ожидала, ведь внешне кажется, что велосипед довольно неповоротлив.

Под горку на велосипеде ехать было тяжелее — потребовалось чуть больше усилий, но тренированный человек их не заметит. Конечно, на шоссейнике с несколькими скоростями преодолевать минские подъемы удобнее — не нужно так напрягаться. Но чуть поднажимаешь на педали — и велосипед набирает скорость. Заодно и тренировка.





У велосипеда только ножной тормоз, срабатывает он плавно. А что если понадобиться затормозить внезапно, как это часто бывает в реальной ситуации в городе. Ради эксперимента торможу резко: тормоз срабатывает так же цепко, несмотря на то, что велосипед довольно тяжелый, но без лишних дерганий. В то же время ощущения хрупкости конструкции нет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С непривычки спешиваться неудобно: поначалу пришлось буквально спрыгивать с велосипеда, веселя прохожих, все-таки рост метр с кепкой дает о себе знать. Но позже я приноровилась и мне почти удавалось делать это изящно.





А ехать было удобно, как оказалось, длина от седла до руля для моего роста была оптимальной. К слову, при заказе с вас снимут необходимые мерки, чтобы сделать велосипед именно под вас. Мне испытуемый экземпляр оказался впору: хочешь, езжай себе домой с гордой осанкой, хочешь, пригнись к рулю и крути педали что есть сил.



И даже звоночек на руле — все, как в советском велосипеде

У первого велосипеда, по словам создателей, не до конца отрегулирован радиус поворота руля. Для поворотов в городе и для объезда препятствий его хватает. А вот чтобы сделать разворот — нужна довольно большая площадка. В последующих моделях это учли и радиус руля увеличили.

В целом же велосипед устойчивый, удары на колдобинах гасят амортизаторы на седле, тормозит хорошо плюс эстетическое удовольствие — полированное дерево с сохраненной фактурой. Ощущения полета прекрасные.



Высоту сиденья можно отрегулировать под рост человека. А удары от неровного тротуара гасят амортизаторы

Да и внимание с таким велосипедом нам было обеспечено. То и дело подходили прохожие с вопросами где можно приобрести такое чудо. Интересовались стоимостью, моделью и управляемостью — хоть прокат деревянных велосипедов открывай.

— Шоссейник? — спрашивает прохожий, а я краем глаза замечаю, как неизвестный фотограф ловит в кадр необычное транспортное средство.

— Горник! — смеюсь в ответ.





Единственный существенный недостаток деревянного велосипеда, который заметили во время тест-драйва, — это его вес. Все-таки 20 кило довольно сложно таскать через подземные переходы. Но это мое субъективное мнение. Обычный велик весит от 14 до 18 килограммов, есть экземпляры еще более тяжелые. Так что это, скорее, дело привычки.