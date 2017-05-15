ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Исполком НОК предложил Лукашенко дату проведения Олимпийского собрания

16.05.2017 20:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Исполком НОК Беларуси, заседание которого прошло 16 мая, внес предложение президенту НОК Беларуси Александру Лукашенко о созыве Олимпийского собрания 30 мая 2017 года, сообщает пресс-центр НОК.


Фото: noc.by

Также одобрено решение об участии Национального олимпийского комитета Беларуси в качестве одного из учредителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Кроме того, исполком НОК рассмотрел предложений от федераций по видам спорта относительно кандидатов на получение стипендий Олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета Токио-2020.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполком НОК Беларуси, заседание которого прошло 16 мая, внес предложение президенту НОК Беларуси Александру Лукашенко о созыве Олимпийского собрания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Повышенное внимание и ощущение полета. Как мы тестировали деревянный велосипед за 1000 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика