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Исполком НОК предложил Лукашенко дату проведения Олимпийского собрания
Исполком НОК Беларуси, заседание которого прошло 16 мая, внес предложение президенту НОК Беларуси Александру Лукашенко о созыве Олимпийского собрания 30 мая 2017 года, сообщает
Также одобрено решение об участии Национального олимпийского комитета Беларуси в качестве одного из учредителей фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».
Кроме того, исполком НОК рассмотрел предложений от федераций по видам спорта относительно кандидатов на получение стипендий Олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета Токио-2020.
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Исполком НОК Беларуси, заседание которого прошло 16 мая, внес предложение президенту НОК Беларуси Александру Лукашенко о созыве Олимпийского собрания.
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