ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сервис "Счастливые лики семьи" к 100-летию органов ЗАГС заработал в Минске

16.05.2017 21:03 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис "Счастливые лики семьи", открытый к 100-летию органов ЗАГС, заработал в Минске, сообщает БЕЛТА.

Здесь можно разместить памятные семейные фотографии и ссылки на видеоролики, чтобы их могли увидеть все, кто ценит семью и любит вспоминать счастливые моменты прошлого. Для этого следует зарегистрироваться и войти под своим логином, в качестве которого используется адрес электронной почты.

Ресурс пока функционирует в тестовом режиме.

Первыми летописцами истории органов ЗАГС в белорусской столице стали отделы ЗАГС администраций Заводского, Октябрьского и Советского района. В год 100-летия в столице проходят тематические мероприятия, направленные на укрепление авторитета института семьи и брака, возрождение культуры семейных отношений и народных традиций. В частности, сегодня состоялась акция "Семья всех ценностей дороже", во время которой психологи провели бесплатные консультации в области семейных отношений. В преддверии Дня семьи в концертном зале "Верхний город" была организована церемония одновременной регистрации заключения брака, имянаречения и чествования "изумрудных" юбиляров (55 лет супружеской жизни).-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Здесь можно разместить памятные семейные фотографии и ссылки на видеоролики, чтобы их могли увидеть все, кто ценит семью и любит вспоминать счастливые моменты...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Исполком НОК предложил Лукашенко дату проведения Олимпийского собрания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика