16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сервис "Счастливые лики семьи", открытый к 100-летию органов ЗАГС, заработал в Минске, сообщает БЕЛТА.

Здесь можно разместить памятные семейные фотографии и ссылки на видеоролики, чтобы их могли увидеть все, кто ценит семью и любит вспоминать счастливые моменты прошлого. Для этого следует зарегистрироваться и войти под своим логином, в качестве которого используется адрес электронной почты.

Ресурс пока функционирует в тестовом режиме.

Первыми летописцами истории органов ЗАГС в белорусской столице стали отделы ЗАГС администраций Заводского, Октябрьского и Советского района. В год 100-летия в столице проходят тематические мероприятия, направленные на укрепление авторитета института семьи и брака, возрождение культуры семейных отношений и народных традиций. В частности, сегодня состоялась акция "Семья всех ценностей дороже", во время которой психологи провели бесплатные консультации в области семейных отношений. В преддверии Дня семьи в концертном зале "Верхний город" была организована церемония одновременной регистрации заключения брака, имянаречения и чествования "изумрудных" юбиляров (55 лет супружеской жизни).-0-