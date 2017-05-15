Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, в конце апреля отбывшая срок 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, не получила приглашения на «Ролан Гаррос» — открытый чемпионат Франции, который является вторым в году турниром серии Большого Шлема.



Мария Шарапова. Фото: Reuters

Двухкратная (2012, 2014) победительница «Ролан Гаррос», занимающая 211-е место в рейтинге WTA, не получила приглашения ни в основную сетку, ни в квалификацию.

Федерация тенниса Франции опубликовала список спортсменов, получивших приглашения в квалификацию, а также тех, кто удостоился специальных приглашений — wild card.

Отсутствие Марии Шараповой в числе участников турнира глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли объяснил так: «Wild card можно давать тем, кто возвращается после травмы. Но не тем, кто возвращается после допинговой дисквалификации. Это, конечно, может разочаровать Марию и ее болельщиков, но моя задача — защита чистоты тенниса».

Между тем букмекеры считали Шарапову второй фавориткой турнира «Ролан Гаррос».

После завершения дисквалификации Шарапова выступила на трех турнирах. В Штутгарте проиграла в полуфинале, в Мадриде завершила путь во втором круге, а сегодня в матче второго раунда соревнований в Риме встречается с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони, которая перед игрой негативно восприняла выдачу специальных приглашений для Шараповой в основную сетку престижных турниров.



Мария Шарапова. Фото: Reuters

— Разделяю всеобщее мнение. Некоторые призывают нас говорить, что все хорошо, бла-бла-бла, но мы имеем то, что имеем. Мне до этого нет особого дела. Кто нас призывает? Не буду вам говорить, а то у меня возникнут проблемы.

Все игроки, которые не принимают допинг, выступают против происходящего. Нет ничего удивительного в том, что мы слышим подобные слова от таких игроков, как Младенович. Но я знаю, как устроен реальный мир и какую роль играют деньги. Может быть, нам также следует предоставить «уайлд-кард» Лэнсу Армстронгу? Он же несколько раз выигрывал «Тур де Франс». Чем его ситуация отличается? — приводит « Чемпионат » слова Мирьяны Лучич-Барони со ссылкой на New York Times .

Лэнс Армстронг — знаменитый американский велогонщик. В 2012 году он был дисквалифицирован за применение допинга. Все его результаты с 1 августа 1998 года были аннулированы, включая семь титулов победителя «Тур де Франс».