ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шарапову не позвали на "Ролан Гаррос"

16.05.2017 21:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, в конце апреля отбывшая срок 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, не получила приглашения на «Ролан Гаррос» — открытый чемпионат Франции, который является вторым в году турниром серии Большого Шлема.


Мария Шарапова. Фото: Reuters

Двухкратная (2012, 2014) победительница «Ролан Гаррос», занимающая 211-е место в рейтинге WTA, не получила приглашения ни в основную сетку, ни в квалификацию.

Федерация тенниса Франции опубликовала список спортсменов, получивших приглашения в квалификацию, а также тех, кто удостоился специальных приглашений — wild card.

Отсутствие Марии Шараповой в числе участников турнира глава Федерации тенниса Франции Бернар Гюдичелли объяснил так: «Wild card можно давать тем, кто возвращается после травмы. Но не тем, кто возвращается после допинговой дисквалификации. Это, конечно, может разочаровать Марию и ее болельщиков, но моя задача — защита чистоты тенниса».

Между тем букмекеры считали Шарапову второй фавориткой турнира «Ролан Гаррос».

После завершения дисквалификации Шарапова выступила на трех турнирах. В Штутгарте проиграла в полуфинале, в Мадриде завершила путь во втором круге, а сегодня в матче второго раунда соревнований в Риме встречается с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони, которая перед игрой негативно восприняла выдачу специальных приглашений для Шараповой в основную сетку престижных турниров.


Мария Шарапова. Фото: Reuters

— Разделяю всеобщее мнение. Некоторые призывают нас говорить, что все хорошо, бла-бла-бла, но мы имеем то, что имеем. Мне до этого нет особого дела. Кто нас призывает? Не буду вам говорить, а то у меня возникнут проблемы.

Все игроки, которые не принимают допинг, выступают против происходящего. Нет ничего удивительного в том, что мы слышим подобные слова от таких игроков, как Младенович. Но я знаю, как устроен реальный мир и какую роль играют деньги. Может быть, нам также следует предоставить «уайлд-кард» Лэнсу Армстронгу? Он же несколько раз выигрывал «Тур де Франс». Чем его ситуация отличается? — приводит «Чемпионат» слова Мирьяны Лучич-Барони со ссылкой на New York Times.

Лэнс Армстронг — знаменитый американский велогонщик. В 2012 году он был дисквалифицирован за применение допинга. Все его результаты с 1 августа 1998 года были аннулированы, включая семь титулов победителя «Тур де Франс».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова, в конце апреля отбывшая срок 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, не получила приглашения на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сервис "Счастливые лики семьи" к 100-летию органов ЗАГС заработал в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика