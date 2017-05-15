Полиция Дубая примет в свои ряды робота-полицейского в течение трех лет

В рамках Международной выставки и конференции по вопросам информационной безопасности (GISEC), которая пройдет в Дубае (ОАЭ) на следующей неделе, будет представлен окончательный вариант робота-полицейского. Разумеется, его функционал будет несколько отличаться от того, который мы привыкли видеть в кино.

"Революционный продукт" Al Policeman станет частью системы "Интернета вещей", испытательной площадкой для тестирования искусственного интеллекта и технологий оказания интеллектуальных услуг. Он станет одной из форм реализации проекта по развитию Дубая до 2021 года.

Робот обеспечит информационный контакт между гражданами эмиратов, местной полицией и гостями страны. Сообщается, что робот-полицейский заступит на боевое дежурство уже к выставке Expo-2020, которая пройдет в Дубае в период с октября 2020 по апрель 2021 года и привлечет, как ожидается, более 25 млн человек.