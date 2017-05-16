Германия в драматичном матче за плей-офф обыграла Латвию, Канада победила Финляндию

Сборная Канады отметилась очередной уверенной победой на чемпионате мира, а немцы в драматичном сражении за место в плей-офф обыграли Латвию.



Reuters

Германия — Латвия — 4:3 ПБ

Первый период прошел без голов, а в середине второго немцы в течение 27 секунд забросили две шайбы. Отличились Давид Вольф и Деннис Зайденберг. Казалось бы игра сделана, но латвийцы проявили характер и сравняли счет, а за четыре минуты до конца третьего периода и вовсе вышли вперед. Голами отметились Гунарс Скворцов, Янис Спруктс и Андрис Джериньш. И все же удержать победу прибалтам не удалось: за 33 секунды до конца основного времени Феликс Шютц затолкал шайбу в ворота в большинстве — 3:3.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее оказались немцы. После пяти неточных бросков победной оказался попытка Фредерика Тиффельса.

Таким образом, Германия вышла в плей-офф и сыграет в ¼ финала с Канадой.

Канада — Финляндия — 5:2



Reuters

Канада завершила групповой этап победой над нестабильно играющей на этом чемпионате мира Финляндией.

Уже в первом периоде было заброшено четыре шайбы. За Канаду дважды забросил Митч Марнер и еще раз Колтон Парайко. Финны ответили лишь голом Яни Лаюнена.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами: после гола Брэйдена Пойнта точным броском отметился Атте Охтамаа.

Ну, а окончательный счет установил Мэтт Дюшен — 5:2.

Другие пары четвертьфинала выглядят следующим образом: Россия — Чехия, Швейцария — Швеция и США — Финляндия.