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Доходы в Беларуси продолжают падать
Национальный статистический комитет Беларуси сообщил о том, что денежные доходы граждан страны продолжают падать.
Как
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,8%.
Отметим, что
Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы запланирован рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году по отношению к 2015 году на 9,5-11,6%. При этом падение доходов наблюдается в стране уже два года.
Напомним, что в стране намерены
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Национальный статистический комитет Беларуси сообщил о том, что денежные доходы граждан страны продолжают падать.
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