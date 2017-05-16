Доходы в Беларуси продолжают падать

Национальный статистический комитет Беларуси сообщил о том, что денежные доходы граждан страны продолжают падать.

Как сообщает Белстат, реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) Беларуси в первом квартале 2017 года составили 97,8% к уровню аналогичного периода 2016 года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 60,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,3%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 25%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,8%.

Отметим, что в январе 2017 года уровень денежных доходов упал в Беларуси на 4,5%, в январе-феврале — на 3,2%. За весь прошлый год доходы граждан Беларуси упали на 7,3% .

Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы запланирован рост реальных располагаемых денежных доходов населения в 2020 году по отношению к 2015 году на 9,5-11,6%. При этом падение доходов наблюдается в стране уже два года.