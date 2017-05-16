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Ответные четвертьфинальные матчи плей-офф ЧБ по мини-футболу пройдут 17 мая

16.05.2017 21:57 — Разное | Tut.by  
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«Борисов-900», БЧ, «Витэн» и «Дорожник» попытаются взять реванш.

Хорошие шансы завоевать путевку в полуфинал уже в ответных играх 17 мая имеют «Столица» и «Лидсельмаш». «Айтишники» в прошлом матче с «Борисовом-900» лихо справились с главным оружием бело-зеленых — игрой в большинстве, и теперь едут на ответную игру с желанием спокойно сдержать стартовый натиск хозяев, а затем без лишних нервов обеспечить себе нужный результат.

Лидчане же после домашней победы имеют некоторые кадровые преимущества перед ответным поединком — у «энергетиков» травмирован Юрий Алейников и дисквалифицирован Георгий Тикуришвили.

Естественно, легкой прогулки не будет ни у «Столицы», ни у «Лидсельмаша», однако шансы этих команд обеспечить себе участие в полуфинальной стадии уже 17 мая очень высоки.

А вот в двух других парах интрига в самом разгаре.

Так, МАПИД в первом матче сумел добиться победы над «Дорожником» (2:1), однако фаворитами ответного поединка «домостроителей» назвать никак нельзя — «Дорожник» по игровым показателям абсолютно ни в чем не уступил, и в среду решительно намерен взять реванш.

ВРЗ, несмотря на победу над БЧ (2:1), в ответном поединке также не ожидает легкой жизни. «Железнодорожники» наверняка заряжены спортивной злостью (все-таки третье поражение от главного конкурента за сезон), поэтому теперь предстоящий матч для них — вопрос жизни и смерти, и настраиваться на него они будут, вероятно, как на последний бой.

Плей-офф. Четвертьфиналы (ответные матчи)

17 мая

18.00. «Дорожник» (Минск) — МАПИД («Минск)

19.00. «Борисов-900» (Борисов) — «Столица» (Минск)

19.00. «Витэн» (Орша) — «Лидсельмаш» (Лида)

20.00. БЧ (Гомель) — ВРЗ (Гомель).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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"Борисов-900", БЧ, "Витэн" и "Дорожник" попытаются взять реванш.

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