Японец с огромной скакалкой напрыгал на мировой рекорд

Житель Сайтамы (префектура Японии) Садатоши Ватанабэ побил мировой рекорд по прыжкам через огромную скакалку, сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса .

За 30 секунд японец совершил 20 прыжков через 10-метровую скакалку.

"Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я сделал это!" — сказал Ватанабэ.

Отмечается, что прыжками через скакалку он увлекся в школе — каждый день он тренировался по несколько часов.

Видеозапись рекорда набирает популярность в сети. За пять дней ролик посмотрели более 750 тысяч раз.