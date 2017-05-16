ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Японец с огромной скакалкой напрыгал на мировой рекорд

16.05.2017 23:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Житель Сайтамы (префектура Японии) Садатоши Ватанабэ побил мировой рекорд по прыжкам через огромную скакалку, сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

За 30 секунд японец совершил 20 прыжков через 10-метровую скакалку.

"Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я сделал это!" — сказал Ватанабэ.

Отмечается, что прыжками через скакалку он увлекся в школе — каждый день он тренировался по несколько часов.

Видеозапись рекорда набирает популярность в сети. За пять дней ролик посмотрели более 750 тысяч раз.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японец установил мировой рекорд по прыжкам через десятиметровую скакалку. Смотрите на видео, как было установлено мировое достижение.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ретропикап из Isuzu Trooper и ГАЗ-51 собрал житель Бишкека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика