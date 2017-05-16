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Японец с огромной скакалкой напрыгал на мировой рекорд
16.05.2017 23:02 — Разное | Sputnik Беларусь
Житель Сайтамы (префектура Японии) Садатоши Ватанабэ побил мировой рекорд по прыжкам через огромную скакалку, сообщается на официальном сайте
За 30 секунд японец совершил 20 прыжков через 10-метровую скакалку.
"Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я сделал это!" — сказал Ватанабэ.
Отмечается, что прыжками через скакалку он увлекся в школе — каждый день он тренировался по несколько часов.
Видеозапись рекорда набирает популярность в сети. За пять дней ролик посмотрели более 750 тысяч раз.
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Японец установил мировой рекорд по прыжкам через десятиметровую скакалку. Смотрите на видео, как было установлено мировое достижение.
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